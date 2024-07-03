Токаев: Сотрудничество с Китаем вступило в новый «золотой период» развития

Международное сотрудничество, Политика, Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

По завершении встречи в узком формате президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры с участием официальных делегаций двух государств, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев отметил, что рассматривает государственный визит Си Цзиньпина как яркое свидетельство стремления к дальнейшему углублению казахско-китайского вечного всестороннего стратегического партнерства.

«Казахстан придает большое значение укреплению уз многовековой дружбы и добрососедства с Китаем. Нашими общими усилиями по всему спектру взаимодействия налажено межгосударственное сотрудничество, которое может служить образцом двусторонних отношений. Можно уверено заявить, что сотрудничество между странами вступило в новый «золотой период» развития. Наши связи во многом способствуют устойчивому социально-экономическому росту и повышению благосостояния двух народов. В прошлом году взаимный товарооборот превысил 41 млрд долларов – это рекордный показатель. В настоящее время реализуются 45 совместных инвестиционных проектов на общую сумму 14,5 млрд долларов в сферах промышленности, энергетики, транспорта и транзита, «зеленой» экономики, сельского хозяйства и других. Также активизировались культурно-гуманитарные контакты. Ваше Превосходительство, г-н председатель, хотел бы подчеркнуть, что Ваша личная поддержка играет решающую роль в реализации данных инициатив», – сказал президент.

По словам главы нашего государства, Казахстан поддерживает мирные инициативы Китая, высоко оценивает его ключевую роль и вклад в построение справедливого миропорядка в соответствии с основополагающими принципами международного права и Устава ООН.

«Мы готовы в конструктивном духе поддержать вопросы, связанные с реализацией Вашей инициативы «Построение сообщества единой судьбы человечества». Наша позиция в отношении политики «одного Китая» остается неизменной. Мы выступаем за взаимодействие по борьбе с «силами трех зол» – терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Мы ценим неизменную поддержку Китая, решительно выступающего за уважение суверенитета и независимости всех стран. Сегодня Китай, как я уже сказал, является крупнейшим торговым партнером Казахстана. У нас есть все возможности для того, чтобы увеличить взаимный товарооборот. Правительство нашей страны будет упорно работать над достижением этой цели. Китай традиционно занимает лидирующие позиции по объему инвестиций в экономику Казахстана, которые за последние 15 лет достигли 24 млрд долларов. Вступил в силу взаимный безвизовый режим. В настоящее время проходит Год туризма Казахстана в Китае. Все эти меры придают дополнительный импульс укреплению сотрудничества между нашими странами в самых различных сферах», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Председатель КНР подчеркнул, что он является свидетелем динамичного развития нашей страны, и выразил уверенность, что под руководством Касым-Жомарта Токаева казахский народ заложит основы еще более сильного и процветающего Нового Казахстана.

«Дружба наших стран пустила корни со времен древнего Шелкового пути и непрерывно развивается в течение тысячелетий. В результате 32 лет сотрудничества с момента установления дипломатических отношений наши двусторонние связи вышли на беспрецедентный уровень вечного всестороннего стратегического партнерства, лейтмотивом которого стали вечная дружба, глубокое взаимное доверие и солидарность. Хотел бы подтвердить: как бы ни изменилась международная обстановка, неизменными останутся наше стремление к сохранению дружбы, наша решимость в развитии многогранного сотрудничества, наша приверженность взаимной поддержке друг друга по ключевым вопросам и наша уверенность в достижении задач национального развития», – отметил Си Цзиньпин.

Председатель КНР поддержал конструктивную роль Казахстана на международной арене в качестве средней державы. В ходе переговоров стороны обсудили перспективы развития инвестиционного сотрудничества в различных областях, включая электронную коммерцию, производство автомобилей и автозапчастей, транзитно-транспортную сферу, логистику, энергетику, сельское хозяйство, финансы и туризм.

Отметив наличие действенных механизмов развития торгово-инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и КНР, лидеры государств подтвердили готовность правительств обеих стран оказать всемерное содействие успешной реализации текущих и перспективных бизнес-проектов.

Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин также обменялись мнениями по вопросам углубления межрегиональной кооперации и расширения культурно-гуманитарных контактов. Глава нашего государства поддержал открытие филиала Пекинского университета языка и культуры и «Мастерской Лу Баня» и заявил, что расширение научно-образовательных связей между двумя странами соответствует духу вечного всестороннего стратегического партнерства.

#казахстан #Токаев #Китай #Си Цзиньпин

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