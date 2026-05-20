Касым-Жомарт Токаев и Уильям Руто провели брифинг для СМИ

Президент
Айман Аманжолова
корреспондент

Глава нашего государства выразил уверенность в том, что первый исторический визит лидера Кении в нашу страну выведет сотрудничество двух государств на новый уровень, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

 

Фото: Акорда

«Кения является одним из крупнейших и надежных торговых партнеров Казахстана на Африканском континенте. Мы намерены и впредь укреплять взаимодействие между нашими странами. В последние годы Республика Кения вступила на широкий путь развития. Эта страна, считающаяся жемчужиной Восточной Африки, достигла значительных успехов в финансовой, сельскохозяйственной, транспортно-логистической и других сферах. Важным центром международной дипломатии признан город Найроби, в котором эффективно функционируют несколько структур Организации Объединенных Наций. В целом, авторитет Кении на мировой арене неуклонно растет. Это является результатом взвешенной политики и дальновидности лидера Кении Руто. В прошлом году мы открыли свое Посольство в Найроби. Данное решение свидетельствует об искреннем дружеском отношении Казахстана к Вашей стране. Это шестое по счету дипломатическое представительство Казахстана на Африканском континенте. Наша страна придает приоритетное значение укреплению связей с государствами Африки», – сказал Президент Казахстана.

По словам Касым-Жомарта Токаева, стороны провели содержательные переговоры по ряду важных вопросов

«Особое внимание было уделено расширению торгово-экономического взаимодействия. Мы договорились о реализации совместных проектов в транспортной, сельскохозяйственной, промышленной отраслях, а также в сферах информационных технологий и туризма. Мы также обменялись мнениями о возможности открытия регулярных прямых авиарейсов между нашими странами. Казахстан заинтересован в поставках сельскохозяйственной продукции, в первую очередь зерна и других товаров на африканский рынок. С этой целью мы рассмотрели вопрос использования порта Момбаса. Это один из крупнейших логистических центров в Восточной Африке, открывающий путь к восьми государствам данного региона. На сегодняшний день на рынке Казахстана уже представлен ряд кенийских товаров, включая чайную и кофейную продукцию, что можно считать свидетельством стабильных торговых отношений, установившихся между двумя странами. Кроме того, мы обсудили вопросы доставки кенийской продукции через Казахстан в страны Евразии. Мы заявили о необходимости вывода торгово-экономического взаимодействия на качественно новый уровень и выступили с инициативой создания Делового совета «Казахстан – Кения». Данный совет позволит продвигать конкретные проекты и наращивать взаимный товарооборот», – считает Глава государства.

Как сообщил Президент Казахстана, Кения заинтересована в достижениях нашей страны в системе Egov, сферах космоса и информационных технологий

«В ходе визита Президент Руто ознакомится с работой Международного центра искусственного интеллекта Alem.аi и Национального космического центра Казахстана. В рамках переговоров также особое внимание было уделено взаимодействию в сферах культуры, туризма, образования и науки. Кения придает большое значение охране окружающей среды и сохранению биоразнообразия. Хотел бы особо отметить, что эта позиция соответствует нашей идеологии «Таза Қазақстан». Кроме того, сегодня в Астане проходит Казахско-кенийский бизнес-форум, в котором принимают участие представители бизнеса двух стран. Безусловно, это событие даст новый импульс дальнейшему углублению связей между нашими государствами. Мы договорились поручить нашим правительствам принять конкретные меры для расширения многогранного партнерства», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Также Президенты в ходе переговоров обменялись мнениями по международной повестке.

«Была обсуждена ситуация в Африке и на Ближнем Востоке. Найроби активно поддерживает мирные инициативы, направленные на урегулирование региональных конфликтов. Кения также вносит последовательный вклад в укрепление мира и стабильности на Африканском континенте. Казахстан высоко ценит эти усилия. Казахстан и Кения придерживаются схожих позиций по многим глобальным вопросам. Обе страны считают, что международные проблемы должны решаться только мирными, дипломатическими средствами, то есть в ходе переговоров. Также достигнута договоренность об укреплении сотрудничества в рамках Организации Объединенных Наций и других международных структур. В целом можно с уверенностью заявить, что состоявшиеся переговоры были плодотворными и содержательными. Казахстан выражает готовность к укреплению двусторонних связей, расширению взаимовыгодного партнерства и совместной реализации проектов в различных сферах. Это отвечает интересам обеих стран», – подчеркнул Глава государства.

Уильям Руто отметил, что сегодня состоялись конструктивные и плодотворные переговоры, направленные на углубление сотрудничества по широкому спектру отраслей

«Мы рассмотрели текущую повестку и договорились о реализации практических мер по раскрытию новых возможностей в торговле, инвестициях, инновациях и региональной взаимосвязанности. Кения рассматривает Казахстан как важного стратегического партнера и ключевые ворота в Центральную Азию и евразийский регион в целом. В свою очередь наша страна готова стать для Казахстана связующим звеном в Восточной и Центральной Африке. Мы предложили казахстанской стороне использовать Найроби как стратегическую базу для работы на континенте, а порты Момбаса и Ламу – как основные логистические хабы для выхода на рынки региона», – сказал Президент Кении.

 

