Президенты Казахстана и Кении провели переговоры в узком составе

Айман Аманжолова
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Уильяму Руто за визит в Астану и его решение привезти с собой представительную делегацию бизнесменов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

«Считаю это наглядным свидетельством Вашего твердого настроя на укрепление сотрудничества между нашими странами. Кения – очень важный для нас партнер в Африке. Мы рассматриваем Ваше государство как одно из наиболее развитых в экономическом и политическом плане на континенте и искренне рады возможности придать новый импульс нашему взаимодействию в разных сферах. Уверен, что у нас есть все возможности для успешного продвижения вперед. Сегодня мы намерены обсудить перспективы двустороннего экономического и гуманитарного сотрудничества. Найроби заслуженно признан международным центром на Африканском континенте, где на постоянной основе размещены организации системы ООН. В этой связи Казахстан принял решение об открытии посольства нашей страны в Найроби», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент Кении отметил, что рассматривает Казахстан как важный логистический хаб для развития торговли и инвестиций.

«Уже сегодня наблюдается рост товарооборота между нашими странами. Мы видим в Казахстане точку выхода на евразийский регион – масштабный рынок, представляющий огромный интерес для экспорта нашей ключевой сельскохозяйственной продукции. В рамках моего визита мы подпишем ряд документов, которые заложат необходимую правовую основу и откроют новые возможности для углубления двустороннего сотрудничества», – подчеркнул Уильям Руто.

 

