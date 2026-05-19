Глава государства подписал ряд законов

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О государственной службе Республики Казахстан», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы».

Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ответственного обращения с животными».

Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций».

Закон Республики Казахстан «О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Республикой Казахстан и МВФ касательно Регионального центра развития потенциала для Кавказа, Центральной Азии и Монголии».