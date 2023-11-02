Касым-Жомарт Токаев и Виктор Орбан провели брифинг для СМИ

Президент
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По завершении переговоров президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провели брифинг для представителей средств массовой информации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства рассказал об итогах переговоров с премьер-министром Виктором Орбаном, направленных на дальнейшее углубление стратегического партнерства.

– Укрепление всестороннего и эффективного сотрудничества отвечает интересам наших народов. Сегодня были достигнуты важные и конкретные договоренности. Особое внимание было уделено наращиванию объемов двусторонней торговли и развитию инвестиционного сотрудничества. В этом контексте значимым представляется увеличение номенклатуры товаров и использование новых возможностей. Казахстан может обеспечить поставку в Венгрию 95 различных видов товаров на сумму около 700 миллионов долларов. Имеется потенциал по расширению экспорта продукции металлургии, нефтехимии, машиностроения, сельского хозяйства и строительства, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент также отметил, что для дальнейшей активизации инвестиционного партнерства достигнута договоренность о совместной реализации крупных проектов.

– Будет разработан перечень взаимовыгодных проектов. В целом, определенная работа на данный момент уже проделана. До конца года будет введено в эксплуатацию крупное газоконденсатное месторождение «Рожковское» в Западном Казахстане, в котором участие венгерской нефтегазовой компании MOL составит 192 миллионов долларов. Кроме того, предприятием Globalia планируется строительство солнечных электростанций в ряде регионов страны. Стоимость проекта составляет 150 миллионов долларов. Помимо этого, на следующей неделе в Астане пройдет бизнес-форум с участием предпринимателей двух стран, – сообщил глава государства.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, динамичное развитие деловых связей наблюдается и в сфере финансов.

– Недавно компания Equilibrium Capital получила статус управляющей иностранными фондами в международном финансовом центре «Астана». Она стала первой венгерской компанией, добившейся такого высокого признания. Предприятие может финансировать проекты в сфере «зеленой» энергетики и здравоохранения, а также намерено создать три инвестиционных фонда в Казахстане, – отметил Президент.

Отдельно глава государства остановился на значимых достижениях в культурно-гуманитарной сфере, назвав их «золотым мостом казахско-венгерских отношений».

– Последние 10 лет при поддержке правительства Венгрии для казахстанских студентов выделяются образовательные гранты. Многие наши молодые люди сегодня получают образование в ведущих вузах Венгрии. Только что был подписан меморандум о продолжении этой программы, который будет способствовать дальнейшему углублению наших образовательных связей. Кроме того, сегодня в честь 200-летия выдающегося сына венгерского народа Шандора Петефи одна из новых улиц столицы будет названа именем знаменитого поэта, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент сообщил, что в ходе переговоров состоялся обмен мнениями по вопросам глобальной повестки, при этом отмечена общность или близость позиций двух стран.

По его словам, Казахстан и Венгрия успешно взаимодействуют и по линии таких международных организаций, как ООН, ОТГ, ОБСЕ.

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