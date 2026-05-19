Токаев вручил орден Qoja Ahmet Yasaui бывшему гендиректору ЮНЕСКО

Президент Касым-Жомарт Токаев высоко оценил деятельность Одрэ Азуле на посту генерального директора ЮНЕСКО, передает корреспондент Kazpravda.kz

«Под Вашим мудрым и сильным руководством ЮНЕСКО стала еще более значимой площадкой для диалога и солидарности. В условиях глобальной неопределенности и конфликтов Ваш голос неизменно напоминает нам о том, что знания и культура остаются важнейшими инструментами обеспечения мира. Ваше искреннее внимание к богатому историческому и культурному наследию Казахстана вывело наше партнерство на качественно новый уровень», – сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев особо отметил вклад Одрэ Азуле в дело сохранения и международного признания уникальных культурных ценностей, исторической памяти и интеллектуального наследия Казахстана.

«Благодаря инициативам и программам ЮНЕСКО мировое сообщество получило более глубокое представление об уникальном цивилизационном наследии Казахстана: от величественного мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи до культурных ландшафтов Великой степи. Поэтому для меня огромная честь вручить Вам орден Qoja Ahmet Yasaui. Вы сделали очень многое для Казахстана, особенно в отношении мавзолея Яссауи, имеющего огромное значение для нашей страны», – подчеркнул Президент.

Бывший Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле поблагодарила Главу нашего государства за высокую награду.