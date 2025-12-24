За 11 месяцев этого года в столице в результате дорожно-транспортных происшествий 675 детей получили различные травмы, 5 – погибли. Такую статистику привел Президент на совещании по развитию столицы

«В целом, в городе идет интенсивная застройка, увеличивается транспортный поток. Это представляют определенную угрозу для безопасности граждан, особенно детей. За 11 месяцев этого года в столице в результате дорожно-транспортных происшествий 675 детей получили различные травмы, 5 – погибли. Жители жалуются на отсутствие пешеходных переходов, ограничителей скорости и предупреждающих знаков между жилыми массивами. По какой причине это происходит, никто не знает», - говорит он.

По его словам, не теряет актуальности вопрос освещения дворов, которому он уделяет первостепенное значение. Особое внимание необходимо обратить на регулирование движения грузовых автомобилей вблизи жилых домов и учебных заведений. Пора решить еще одну наболевшую проблему – нехватку парковочных мест. В этом деле можно использовать передовой зарубежный опыт. В частности, можно было бы начать строительство многоуровневых парковок, добавил он.