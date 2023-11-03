Касым-Жомарт Токаев побеседовал с Гурбангулы Бердымухамедовым

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Глава государства выразил признательность Гурбангулы Бердымухамедову за его личное участие в 10-м юбилейном саммите Организации тюркских государств.

Президент Казахстана подчеркнул, что встреча с председателем Халк Маслахаты будет способствовать дальнейшему укреплению взаимовыгодного партнерства между братскими странами. По его словам, казахско-туркменские отношения успешно развиваются и полностью соответствуют уровню стратегического партнерства.

"В Казахстане Вас знают как безусловного лидера Туркменистана, одного из выдающихся государственных деятелей современности. Вы внесли огромный вклад в развитие сотрудничества Казахстана с Туркменистаном. Поэтому, я полагаю, Ваше пребывание здесь и сегодняшняя наша встреча имеют большое практическое и политическое значение. Конечно же, нам есть о чем поговорить с точки зрения дальнейшего развития сотрудничества между нашими странами. Мы братские, соседние государства. Каких-либо проблем между Казахстаном и Туркменистаном нет. Есть только братские чувства", – подчеркнул глава государства.

В свою очередь Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за приглашение принять участие в работе юбилейного саммита ОТГ и высоко оценил взаимодействие двух стран.

"За эти годы мы накопили правовую базу по внешней политике, торгово-экономическим и культурно-гуманитарным вопросам. Если же говорить о внешнеполитических вопросах, то мы Вам благодарны. Вы всегда поддерживаете наш позитивный нейтральный статус. И отдельно хочу подчеркнуть, мы Вам благодарны, так как Вы, работая руководителем в структурах Организации Объединенных Наций, очень много сделали для нашего внешнеполитического курса", – сказал председатель Халк Маслахаты Туркменистана.

Собеседники отметили положительную динамику во взаимной торговле и обсудили ход реализации ряда проектов в сферах энергетики, промышленности, транспорта, логистики и других областях.

В ходе встречи также была подтверждена готовность к дальнейшему углублению культурно-гуманитарных связей.