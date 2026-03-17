Касым-Жомарт Токаев поблагодарил народ Казахстана

Президент,Референдум
128
Айман Аманжолова
корреспондент

По завершении процедуры подписания Конституции Президент обратился к собравшимся с речью, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

«Сегодня вы все стали свидетелями поистине эпохального события, которое окажет колоссальное влияние на жизнь нашей страны. Я, как Глава государства, от имени всего нашего народа скрепил своей подписью Основной закон Казахстана. Также мною подписан Указ о мерах по реализации Конституции. 1 июля Народная Конституция официально вступит в силу», - сказал Глава государства.

День Конституции теперь будет ежегодно отмечаться 15 марта как государственный праздник на общенациональном уровне, отметил он.

«Конституция – исторический документ, определяющий миссию развития нашего государства на долгосрочный период и оказывающий непосредственное воздействие на будущее нашей нации. Это поистине Народная Конституция. Идея обновления Конституции зародилась два года назад. Затем она получила широкое обсуждение с последующей детальной разработкой проекта нового Основного закона. Итоговый документ – результат неустанных коллективных усилий.

Сплотившись как единый народ, мы открыли новую эпоху в летописи страны, приступив к уникальным по своему качеству и содержанию преобразованиям. Буквально вчера состоялся общенациональный референдум, который прошел на должном уровне, вызвав живой отклик в сердцах граждан. Наши соотечественники сделали свой выбор, своими голосами поддержав путь обновления и модернизации. В этот ответственный момент казахстанцы продемонстрировали пример солидарности, внеся значимую лепту в достижение общей цели», - продолжил Президент.

Глава государства выразил глубокую признательность всем соотечественникам, проявившим неравнодушие к судьбе государства и принявшим участие в голосовании.

«Хочу искренне поблагодарить граждан, которые, полностью разделяя национальные интересы, поддержали Основной закон и восприняли голосование как историческую миссию. В этой связи хочу особо отметить жителей Павлодарской, Актюбинской, Мангистауской, Жамбылской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской областей, области Жетысу и других регионов, поддержавших Основной закон», - подчеркнул Токаев.

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]