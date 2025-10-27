Касым-Жомарт Токаев поговорил с Владимиром Путиным
Глава государства провел телефонный разговор с Президентом России, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
В ходе беседы были обсуждены вопросы подготовки предстоящего государственного визита Президента Казахстана в Российскую Федерацию.
Главы двух стран отметили особое значение предстоящих переговоров в Москве для дальнейшего развития стратегического партнерства и союзнических отношений двух стран.
Также были затронуты некоторые аспекты современной ситуации в мире.