Фото: Акорда

В ходе беседы были обсуждены вопросы подготовки предстоящего государственного визита Президента Казахстана в Российскую Федерацию.



Главы двух стран отметили особое значение предстоящих переговоров в Москве для дальнейшего развития стратегического партнерства и союзнических отношений двух стран.



Также были затронуты некоторые аспекты современной ситуации в мире.