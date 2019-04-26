Касым-Жомарт Токаев поручил разработать спецпрограмму развития Семея до 2025 года

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть размер соцпомощи людям, живущим в районе Семипалатинского полигона. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Курмангали в Facebook, передает Kazpravda.kz
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"Елбасы всегда уделял большое внимание вопросам развития вашего города. Вы знаете, что в 2017 году была завершена пятилетняя комплексная программа социально-экономического развития города Семей. Ее реализация позволила достичь позитивных изменений в коммунальной и социальной инфраструктуре, улучшить теплоснабжение и благоустройство города, прилегающих населенных пунктов. Обеспечение достойного качества жизни жителей города и дальше будет нашей основной целью. В настоящее время при населении в 350 тысяч человек годовой бюджет города составляет всего 56,6 миллиарда тенге. Поэтому поручаю руководству области инициировать разработку специальной программы развития города Семей до 2025 года", –сказал Президент РК в ходе встречи с общественностью Семея.
Глава государства отметил, что это позволит актуализировать задачи развития города на среднесрочную перспективу.
"Программа придаст новую динамику роста экономике и социальной сфере. В городе работают крупные машиностроительные предприятия. Так, "Семаз" производит автобусы, тракторы и спецавтомобили. Необходимо более активно использовать промышленный потенциал Семея. Поручаю Правительству и акимам всех регионов изучить возможность увеличения закупа отечественной техники", – подчеркнул Президент РК.