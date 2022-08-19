Фото пресс-службы Президента РК
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Касым-Жомарт Токаев посетил образовательный центр "Сириус" в Сочи

По завершении встречи с Владимиром Путиным Касым-Жомарт Токаев посетил образовательный центр «Сириус», созданный по инициативе Президента России, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Главе государства рассказали о работе центра, ознакомили с концепцией его развития и планами по созданию научно-технологического кластера.

Деятельность «Сириуса» направлена на раннее выявление, развитие и дальнейшую профессиональную поддержку одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области спорта, искусств, науки и творчества.

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