Касым-Жомарт Токаев посетил образовательный центр "Сириус" в Сочи

По завершении встречи с Владимиром Путиным Касым-Жомарт Токаев посетил образовательный центр «Сириус», созданный по инициативе Президента России, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Главе государства рассказали о работе центра, ознакомили с концепцией его развития и планами по созданию научно-технологического кластера.

Деятельность «Сириуса» направлена на раннее выявление, развитие и дальнейшую профессиональную поддержку одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области спорта, искусств, науки и творчества.