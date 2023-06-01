Токаев примет участие в церемонии инаугурации Эрдогана

3 июня глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана с рабочим визитом посетит Анкару, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Aqorda.

Фото: akorda.kz

В этот день лидер Казахстана примет участие в церемонии инаугурации президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

Напомним, Реджеп Тайип Эрдоган был вновь избран главой Турции по итогам второго тура президентских выборов, состоявшегося 28 мая 2023 года. Для 69-летнего Эрдогана, впервые избранного президентом в 2014 году и переизбранного на этот пост в 2018 году, это будет третий срок на высшем государственном посту.