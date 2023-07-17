Касым-Жомарт Токаев посетит Саудовскую Аравию
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите глав государств «Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Aqorda.
18-19 июля 2023 года президент РК Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом посетит Королевство Саудовская Аравия и примет участие в саммите глав государств «Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива».
В рамках саммита также запланирован ряд двусторонних встреч.