Касым-Жомарт Токаев поздравил православных Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником - Пасхой, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Aqorda .

Фото: gov.kz

Дорогие соотечественники!

Поздравляю православных Казахстана со Светлым Христовым Воскресением – Пасхой!

Этот праздник олицетворяет торжество добра, мира и справедливости, побуждает людей к милосердию и заботе о ближних.

Православие вносит весомый вклад в продвижение основополагающих ценностей гуманизма, веротерпимости и солидарности, которые лежат в основе гармоничного развития государства и общества.

Наша страна твердо следует по пути масштабных преобразований, главной целью которых является верховенство закона, создание равных возможностей для граждан, защита их прав и свобод.

Последовательно укрепляя общенациональное единство, мы формируем условия для сохранения нашего бесценного богатства – многообразия этнических культур и религиозных традиций.

Пусть праздник Пасха наполнит сердца верующих теплом и радостью!

Желаю всем гражданам здоровья, счастья и успехов в созидательных начинаниях!