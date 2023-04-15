Касым-Жомарт Токаев поздравил православных Казахстана

Общество
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил  казахстанцев с праздником - Пасхой,  передает Кazpravda.kz со ссылкой на Aqorda.

Фото: gov.kz

Дорогие соотечественники! 

Поздравляю православных Казахстана со Светлым Христовым Воскресением – Пасхой!

Этот праздник олицетворяет торжество добра, мира и справедливости, побуждает людей к милосердию и заботе о ближних.

Православие вносит весомый вклад в продвижение основополагающих ценностей гуманизма, веротерпимости и солидарности, которые лежат в основе гармоничного развития государства и общества.

Наша страна твердо следует по пути масштабных преобразований, главной целью которых является верховенство закона, создание равных возможностей для граждан, защита их прав и свобод.

Последовательно укрепляя общенациональное единство, мы формируем условия для сохранения нашего бесценного богатства – многообразия этнических культур и религиозных традиций.

Пусть праздник Пасха наполнит сердца верующих теплом и радостью!

Желаю всем гражданам здоровья, счастья и успехов в созидательных начинаниях!

#праздник #поздравление #Пасха

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