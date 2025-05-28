Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Тайе Ацке-Селассие по случаю Национального дня Эфиопии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

В своем послании Глава государства подчеркнул, что отношения между двумя странами имеют большой потенциал, и подтвердил готовность приложить усилия в целях дальнейшего развития взаимного сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Тайе Ацке-Селассие успехов в его ответственной государственной деятельности, а эфиопскому народу – благополучия и процветания.