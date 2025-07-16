Президент направил поздравительную телеграмму Меруерт Камалиденовой, одержавшей победу над именитыми соперницами в отборочном этапе Кубка мира по шахматам в Батуми
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил шахматистку Меруерт Камалиденову с успешным выступлением в FIDE World Cup 2025, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
«Государство всегда поддерживает целеустремленную молодежь. В целях популяризации и развития шахмат реализуются конкретные меры. Вы служите примером для подрастающего поколения и вдохновляете их своими достижениями», – говорится в телеграмме.
Глава государства пожелал ей дальнейших успехов в предстоящих финальных стадиях турнира.