Глава государства получил официальное приглашение от Дональда Трампа войти в состав создаваемого Совета мира по Газе, а Казахстану предложили стать одним из государств-учредителей. Об этом в беседе с Tengrinews.kz сообщил помощник-пресс-секретарь Президента Руслан Желдибай, передает Kazpravda.kz 

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Как стало известно ранее, президент США создает Совет мира по Газе. Приглашения стать участниками в качестве стран-учредителей были направлены главам целого ряда государств. Аргентина, Венгрия, Турция, Пакистан, Египет, Иордания, Катар и Италия подтвердили получение соответствующих предложений и выразили согласие принять их. Приглашения также были направлены лидерам Франции, Германии и ОАЭ, однако официального подтверждения от них пока не последовало.

На этом фоне в дипломатических кругах и среди журналистов появились обсуждения о том, что аналогичное послание получил Президент Касым-Жомарт Токаев — как признание вклада РК в укрепление стабильности и безопасности в мире, включая усилия по урегулированию ситуации в секторе Газа и в целом на Ближнем Востоке. Отдельно отмечалось, что в Вашингтоне высоко оценили решение Президента Касым-Жомарта Токаева присоединиться к Соглашениям Авраама.

Кроме того, Глава государства недавно провел телефонные переговоры с Дональдом Трампом, Махмудом Аббасом и Биньямином Нетаньяху. В связи с этим Tengrinews.kz обратился за разъяснением, действительно ли в Акорду поступило официальное приглашение из Белого дома участвовать в Совете мира.

Пресс-секретарь Президента Руслан Желдибай подтвердил этот факт, подчеркнув:

«Скрывать факт получения такого официального обращения от Президента Дональда Трампа после серии заявлений лидеров стран было бы неправильно. Да, Президент Касым-Жомарт Токаев одним из первых среди мировых лидеров получил официальное приглашение войти в состав Совета мира, а Казахстану стать одним из государств-учредителей. В ответ Глава государства направил письмо в адрес Президента США с выражением искренней благодарности и подтверждением согласия войти в состав этого нового объединения. Президент подтвердил стремление Казахстана внести посильный вклад в достижение прочного мира на Ближнем Востоке, упрочения межгосударственного доверия и глобальной стабильности».

В то же время редакция поинтересовалась, по какой причине Президент и его пресс-служба не сообщали об этом публично ранее. Отвечая на этот вопрос, Руслан Желдибай пояснил:

«Мы посчитали неэтичным выступать с заявлением по этому поводу до официального объявления Администрации Дональда Трампа. Но процесс пошел сам по себе».

Вероятно, после получения согласия будет обнародован полный список государств, которые согласились войти в состав Совета мира, добавил Руслан Желдибай.

Совет мира по задумке Вашингтона будет отвечать за стратегический надзор, мобилизацию международных ресурсов и контроль за выполнением обязательств по мирному развитию Газы.

В учредительный исполнительный совет (founding executive board) войдут, как сообщает Белый дом, семь человек — «лидеры с опытом в области дипломатии, девелопмента, инфраструктуры и экономической стратегии».

Ожидается, что каждый член учредительного исполнительного совета будет отвечать за отдельное направление, «критически важное для стабилизации Газы».

Кроме того, будет сформирован исполнительный совет Газы (Gaza executive board), который будет контролировать деятельность нового правительства сектора. В этот совет включены 11 человек, в том числе четыре члена исполнительного учредительного совета.

Ранее Дональд Трамп назвал новое объединение «величайшим и самым престижным советом, когда-либо собиравшимся в любое время и в любом месте».

Ранее президенты Турции и Египта были приглашены в «Совет мира» по Газе. 

