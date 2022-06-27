Касым-Жомарт Токаев принял члена правления Koç Holding Али Коча

Глава государства принял члена правления Koç Holding Али Коча, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с текущей деятельностью компании Koç Holding, а также планами по реализации совместных проектов в Казахстане.

Как сообщил Али Коч, турецкий холдинг намерен реализовать ряд проектов в сфере оборонной промышленности и сельском хозяйстве.

Глава государства, отметив, что сотрудничество с Турцией имеет для нашей страны особое значение, заявил, что государство всегда будет оказывать поддержку инвесторам, работающим в Казахстане.