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Касым-Жомарт Токаев принял члена правления Koç Holding Али Коча
Глава государства принял члена правления Koç Holding Али Коча, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с текущей деятельностью компании Koç Holding, а также планами по реализации совместных проектов в Казахстане.
Как сообщил Али Коч, турецкий холдинг намерен реализовать ряд проектов в сфере оборонной промышленности и сельском хозяйстве.
Глава государства, отметив, что сотрудничество с Турцией имеет для нашей страны особое значение, заявил, что государство всегда будет оказывать поддержку инвесторам, работающим в Казахстане.