Касым-Жомарт Токаев принял Каху Имнадзе

Касым-Жомарт Токаев принял специального представителя генерального секретаря ООН, главу Регионального центра по превентивной дипломатии для Центральной Азии Каху Имнадзе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото пресс-службы президента РК

Глава государства поздравил Каху Имнадзе с назначением на высокую должность и выразил уверенность в том, что он внесет весомый вклад в развитие сотрудничества между государствами Центральной Азии и ООН.

Президент подчеркнул важность и востребованность Регионального центра по превентивной дипломатии для Центральной Азии и выразил готовность оказать дальнейшую поддержку его усилиям в деле обеспечения устойчивого роста, укрепления стабильности и безопасности в регионе.

В свою очередь Каха Имнадзе поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за поддержку деятельности центра и отметил значимый вклад Казахстана в укрепление мира и продвижение диалога в регионе. Как заверил Каха Имнадзе, он будет всесторонне содействовать плодотворному сотрудничеству стран региона.

Также в ходе встречи была обсуждена текущая ситуация в Афганистане.