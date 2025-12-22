Лидеры стран СНГ обсудили основные векторы развития, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

В неформальной встрече глав государств – участников Содружества наряду с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым приняли участие Президент России Владимир Путин, Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В ходе мероприятия лидеры стран СНГ обсудили основные векторы развития и наметили дальнейшие шаги для укрепления практического сотрудничества. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в рамках СНГ.