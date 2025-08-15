Касым-Жомарт Токаев присвоил звания и вручил госнаграды педагогам

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении государственными наградами Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

Указом Главы государства за выдающиеся достижения в образовании и особые заслуги перед Республикой Казахстан:

почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы» присвоено

Байсариновой Раушан Алтыбаевне – учителю КГУ «Областная специализированная школа-гимназия-интернат для одаренных детей имени Жамбыла», город Усть-Каменогорск;

Даутовой Светлане Кадировне – учителю КГУ «Школа-гимназия № 59» управления образования, город Алматы;

Испановой Ляззат Саркытбаевне – директору средней школы, Каратальский район области Жетісу;

Кудайбергеновой Айсулу Сайлавхановне – учителю КГУ «Школа-гимназия № 176» управления образования, город Алматы;

Аблемовой Шолпан Бакытовне – учителю КГУ «Средняя школа № 4», город Петропавловск;

орденом «Құрмет» награждены

Абишева Шолпан Шарипбаевна – учитель филиала «Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления», город Алматы;

Абуева Раушан Бакировна – учитель КГУ «Школа-гимназия Сарыкемер», Байзакский район Жамбылской области;

Даурыкбаева Шуга Амангельдиевна – учитель филиала «Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления», город Караганда;

Гуль Муаммер – учитель ТОО «Eurasian International School» Nurorda Almaty», город Алматы;

Жайрбаева Рысжан Сагдолдина – учитель филиала «Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления», город Астана;

Колдашева Оксана Владимировна – учитель КГУ «Школа-лицей № 8 для одаренных детей», город Павлодар;

Имашпаева Гульжайна Ашановна – учитель филиала «Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления», город Усть-Каменогорск;

Рахимова Гульнар Мизинбаевна – заместитель директора ГКП «Гимназия № 6», город Астана;

Степанова Елена Александровна – мастер производственного обучения КГКП «Колледж архитектуры, дизайна и инженерии», город Алматы;

медалью «Ерен еңбегі үшін» награждены

Айтлеуов Нуртас Абдуаитович – учитель КГУ «Общеобразовательная школа № 4 имени Ж.Баласагуна», Келесский район Туркестанской области;

Абенова Ляззат Утегеновна – учитель КГУ «Школа-лицей информационных технологий № 3 имени С. Толыбекова», Кызылординская область;

Курмашев Абзал Назымбекович – учитель КГУ «Лицей-интернат «Білім-инновация», город Кокшетау;

Альмишева Ляззат Шайзаевна – учитель КГУ «Общеобразовательная школа № 3», город Жезказган;

Король Алла Васильевна – мастер производственного обучения ГКП «Колледж общественного питания и сервиса», город Астана;

Нажиметова Зухра Таировна – учитель КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 34 имени Гагарина», город Шымкент;

Рахимова Эльмира Ерсалимовна – учитель КГУ «Школа-лицей № 1», город Костанай;

Сабитов Аян Баянбекович – заместитель директора и учитель КГУ «Актюбинский областной специализированный лицей-интернат «Білім-инновация» для одаренных юношей», Актюбинская область;

медалью «Шапағат» награждены

Нұрмағанбетов Ербол Зермұханбетұлы – учитель КГУ «Специализированный лицей-интернат «Білім-инновация», город Алматы;

Абишева Рысгуль Токеновна – учитель КГУ «Казахская школа-гимназия № 10», Аягозский район области Абай;

Бахдаулетұлы Ибраһим – учитель КГУ «№ 1 лицей-интернат «Білім-инновация», Атырауская область.

 

