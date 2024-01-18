Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Италии

Президент, Международное сотрудничество, Поездки, Политика
151
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Официальный визит главы государства в Италию начался со встречи с президентом Серджо Маттареллой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

Переговорам лидеров двух стран предшествовала официальная церемония встречи. В Квиринальском дворце в честь прибытия Касым-Жомарта Токаева был поднят флаг Казахстана и прозвучали гимны двух стран. После приветственного рапорта начальника Почетного караула президенты представили друг другу членов официальных делегаций.

Подчеркнув, что это его первый визит в Италию в статусе президента Казахстана, Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Серджо Маттареллу за гостеприимство. Глава государства отметил продолжительный и взаимовыгодный характер отношений с Итальянской Республикой –  надежным партнером Казахстана в Европейском Союзе.

"Сегодня хотел бы обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе развитие экономических связей и укрепление отношений, направленных на процветание двух стран, а также пути решения актуальных международных проблем", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Как далее сообщил президент, Италия является одним из ключевых торговых партнеров Казахстана в Европе.

"Объем взаимной торговли превысил 14,5 миллиарда долларов. Мы рассчитываем, что в обозримом будущем товарооборот между нашими странами достигнет 20 миллиардов долларов. Италия является одним из главных инвесторов в экономику Казахстана. На нашем рынке работают около 300 итальянских компаний, включая Eni, которая является флагманской компанией. Мы очень высоко оцениваем результаты наших двусторонних отношений. Мы намерены и далее создавать для их работы благоприятные условия. В то же время необходимо придать дополнительный импульс развитию сотрудничества не только в экономической сфере, но и во многих других областях, таких как культура и туризм. Уверен, что сотрудничество между Казахстаном и Италией будет очень плодотворным", – заявил глава государства.

Наряду с этим лидер Казахстана подробно рассказал о наиболее привлекательных и перспективных для иностранных инвесторов в сферах экономики страны, включая "зеленую" энергетику.

Главы государств отдельно остановились на вопросах взаимодействия Казахстана и Италии на мировой арене, в том числе в рамках ООН и ОБСЕ.

Президенты двух стран отметили важность укрепления системы международных отношений и глобальной безопасности на основе уважения принципов Устава ООН.

Собеседники также обсудили перспективы развития  сотрудничества Казахстана и Центральной Азии с Европейским Союзом, особо подчеркнув наличие солидных перспектив для взаимовыгодного сотрудничества в сфере транспорта и логистики и, в частности, развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

Пользуясь случаем, глава государства поздравил президента Маттареллу со вступлением Италии на пост председателя "Большой семерки" и пожелал успехов в реализации повестки дня G7.

В свою очередь, отметив большой интерес в Италии к проводимому в Казахстане курсу политической и общественной модернизации, Серджо Маттарелла поблагодарил президента Казахстана за визит в Рим и выразил уверенность, что результаты сегодняшних переговоров придадут дополнительный импульс двусторонним экономическим, политическим и культурно-гуманитарным связям.

В завершение встречи, прошедшей в теплой и дружественной обстановке, Касым-Жомарт Токаев передал итальянскому коллеге приглашение посетить Казахстан с визитом, которое было с благодарностью принято.

Затем главы государств продолжили переговоры в формате рабочего обеда.

#переговоры #Токаев #президент #Италия #Маттарелло

Популярное

Все
Казахстанская Коко Шанель
Сильная духом
У главного города новый генплан
Субсидии для теплиц
Мастер-класс по новым технологиям
Ближе к волшебникам
Права многодетного отца защитил суд Астаны
Необходимо задействовать «водную дипломатию»
Глава государства прибыл с официальным визитом в Италию
Трое суток в степи: Пастух из Костанайской области рассказал подробности
«Служить добру сверх меры сил…»
Новый международный терминал аэропорта Алматы откроется в июне
Накрытые Сетью
Уроки в комфортных условиях
Инженеры солдатских душ
Последние метры, непоследние проблемы?
Возврат в прошлое невозможен
Летописец родного края
Как безопасно купаться в проруби
Кодекс надежды
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи
Закладчика «синтетики» задержали с поличным в Акмолинской области
Утечку номеров телефонов прокомментировали в Минцифры
Аким Астаны о недобросовестных застройщиках: «Продали воздух»
На автодорогах 4 областей ввели ограничения движения
Маулен Ашимбаев выступил с лекцией перед слушателями школы аналитики
Пытавшегося сбежать подозреваемого задержали в Алматы
Казахстанец не смог пробиться в свой 10-й финал на теннисном турнире в Австралии
Полеты Boeing 737 MAX 9 приостановили на неопределенный срок
25% от бюджета лекобеспечения ушло на лечение пациентов с редкими заболеваниями в РК
Две олимпийские лицензии завоевали казахские стрелки
«ҚазАвтоЖол» сетует, что противогололедный материал сдувается ветром
С начала года МВД задержано 58 разыскиваемых преступников
Черный список застройщиков обнародовали в Карагандинской области
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Через тернии к звездам
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Алдар Косе и все-все-все
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны

Читайте также

Токаева торжественно встретили в Квиринальском дворце
Казахстан полностью выполнил свои обязательства в ВТО по уп…
Глава государства прибыл с официальным визитом в Италию
Европарламент: Центральная Азия - ключевой регион, связующи…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]