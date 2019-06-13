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Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Сооронбаем Жээнбековым
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.    

Глава государства подчеркнул символичность своего первого с момента официального вступления в должность Президента Казахстана визита в Кыргызскую Республику и поблагодарил за теплый прием.

"Наша встреча в Бишкеке после моей инаугурации – это хороший знак. Недавно мы встречались в городе Нур-Султане, обсудили целый ряд вопросов двустороннего сотрудничества. Сейчас наша задача – наладить реализацию достигнутых договоренностей", – сказал Президент Казахстана.

В свою очередь Президент Кыргызстана поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах и выразил уверенность в дальнейшем укреплении связей двух стран.

Стороны обменялись мнениями по повестке предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества.




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