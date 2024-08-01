Касым-Жомарт Токаев встретился с Жозепом Боррелем
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Собеседники обсудили перспективы развития сотрудничества РК и ЕС
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности – вице-президентом Европейской Комиссии Жозепом Боррелем, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК
В ходе встречи собеседники обсудили перспективы развития сотрудничества между Республикой Казахстан и Европейским союзом.
Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки, а также регионального взаимодействия стран Центральной Азии.