Касым-Жомарт Токаев: "Ряд новых положений Конституции не имеет прецедентов в мировой практике"

Президент
126

Глава государства поздравил соотечественников с Днем Конституции, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

"Уважаемые соотечественники! Поздравляю вас с Днем Конституции!

Ровно 30 лет назад наш народ сделал исторический выбор, приняв на референдуме Основной закон страны. Конституция стала прочной опорой казахской государственности, Независимости Республики Казахстан. В Конституции нашли отражение ценности и принципы, определяющие настоящее и будущее нации", - говорится в тексте поздравления.

По словам главы государства, Конституция сформировала правовой фундамент Казахстана как социально ориентированного государства, стоящего на службе интересов всех граждан независимо от их этнической и религиозной принадлежности.

"Конституция стала надежным гарантом общественного согласия и внутренней стабильности. Все наши достижения в различных сферах неразрывно связаны с Конституцией. Три года назад с учетом задач нового этапа исторического развития страны была проведена масштабная конституционная реформа. Главным результатом данной реформы стала модернизация политической системы на основе концепции «сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство».

В конституционной реформе особый акцент сделан на защите прав человека, утверждении верховенства Закона и Порядка. Ряд новых положений Конституции носит инновационный характер и не имеет прецедентов в мировой практике. Проведенная в Казахстане конституционная реформа получила положительную оценку Венецианской комиссии, других авторитетных международных организаций, а также представителей зарубежного экспертного сообщества", - отметил Токаев.

Построение Справедливого, Чистого, Сильного и Безопасного Казахстана, продолжил он, подразумевает уважение к Конституции, неукоснительное соблюдение гражданами нашей страны всех ее положений.

"Объединяя нацию вокруг стратегических целей Республики Казахстан, Конституция создает все необходимые условия для созидательного труда наших соотечественников во имя прогресса и процветания нашей Родины. Пользуясь данной возможностью, желаю всем гражданам нашей страны крепкого здоровья и благополучия!" – говорится в поздравлении.

