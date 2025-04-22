фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

В рамках участия в экофес­тивале «Таза Қазақстан» Касым-Жомарт Токаев совмест­но с экоактивистами посадил дерево на территории столичного парка «Жастар». В целом в ходе проведения акции «Всеказахстанский день посадки леса» за последние три дня во всех регионах Казахстана высажено почти 4,5 млн сеянцев, которые пополнили лесной фонд страны.

Выступая на экологическом фестивале «Таза Қазақстан», Глава государства подчеркнул особую значимость проводимого мероприятия.

– Год назад мы все вместе запус­тили проект «Таза Қазақстан». Хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто с первого дня принимает активное участие в этой общенациональной акции. Отрадно видеть среди участников увлеченных и талантливых молодых людей. Сегодня в каждом уголке нашей страны вы усердно трудитесь на благо общества. Это пример для других. Как Глава государства, я всегда буду поддерживать вас! – сказал

Касым-Жомарт Токаев.

Говоря о значении акции, Президент отметил, что поддержание в чистоте ума, тела и окружающей среды является отражением внутренней культуры человека. Он напомнил, что не раз призывал превратить сохранение чистоты в неотъемлемое качество жизни общества.

– Чистота должна начинаться с каждого человека, каждого дома, каждой улицы и каждого города. Акция «Таза Қазақстан» не должна быть одноразовой, она должна стать нашим образом жизни. Недаром говорят: «Жас келсе – іске» («Молодость – время дел»). Идея охраны природы объе­диняет вас. Благодаря вашим совместным усилиям это полезное начинание превратилось в масштабное движение. Вот что значит сплоченность ради общего дела, – заявил Президент.

Касым-Жомарт Токаев в своей речи высоко оценил деятельность волонтеров. По его словам, они – подлинные патриоты своей страны. Глава государства также отметил, что существенный вклад в улучшение экологической ситуации вносят промышленные предприятия и предприниматели.

В выступлении были подведены итоги работы, проведенной в рамках проекта «Таза Қазақстан». В частности, вывезены миллио­ны тонн мусора, высажены саженцы. Хорошей традицией становится проведение акции «Всеказахстанский день посадки леса».

– В рамках этой акции за последние три дня во всех регионах страны высажено почти 4,5 миллиона сеянцев, которые пополнили наш лесной фонд. Наводя порядок вокруг, высаживая деревья, мы создаем комфортную и здоровую окружающую среду. Только от нас зависит, в каком состоянии будут наши дворы и улицы, парки и скверы. Чистота и порядок – одни из ключевых показателей высокого качества жизни, – полагает Глава государства.

Президент подчеркнул, что следует прививать бережное отношение к природе и культуру чистоты каждому гражданину, особенно молодому поколению.

– К примеру, важно сортировать мусор, экономить воду и электричество, нельзя сорить в общественных местах. Это должно стать нормой поведения в нашем обществе. Следует уделять особое внимание экологическому просвещению. Это одно из ключевых направлений общенациональной кампании «Таза Қазақстан». Сейчас мы видим, что все больше людей бережно и ответственно относятся к окружающей среде. Наши граждане осознанно выбирают экологи­ческий стиль жизни. Только что я обошел стенды, где были выставлены работы наших предприятий, которые уделяют внимание экологии. Благодарен за это вам! В обществе формируется новая экологическая культура. Мышление всего народа начало меняться. Молодежь это глубоко осознает, – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев рассказал, что многие предложенные молодыми казахстанцами проекты отражают бережное отношение к Родине и окружающей среде. В частности, отдельного внимания заслуживают проекты Даны ­Есенгали и Камилы ­Кышкашбаевой, демонстрирую­щие креативные способности совре­менной молодежи и ее подлинную любовь к родной земле. Глава государства напомнил, что будущее страны – в руках образованной и передовой молодежи, в том числе участников нынешнего мероприятия.

– У нас нет другой Родины, кроме Казахстана. Никто за нас не наведет порядок и чистоту на нашей земле. Поддержание чистоты – долг каждого граж­данина. За последние годы в стране произошли кардинальные преобразования. Для того чтобы построить справедливое государство, нам необходимо обеспечить уважение к закону и порядку. Мы продолжаем масштабные реформы, которые осуществляются прежде всего для молодого поколения, для вас. Убежден, молодежь ждет светлое будущее. Я искренне верю в вас и возлагаю на вас большие надежды! Уверен, что благодаря патриотичным, образованным и трудолюбивым молодым людям Казахстан станет справедливым, чистым, безопасным и процветаю­щим передовым государством. Желаю вам успехов! – подытожил Президент.

По завершении фестиваля состоялась церемония награж­дения группы молодых казахстанцев, активно участвовавших в акции «Таза Қазақстан» и внесших особый вклад в продвижение культуры чистоты в обществе.

Также Президент осмотрел выставку, посвященную экологическому фестивалю. Там ему была представлена тематическая экспозиция, включающая секции по управлению отходами, проекты промышленных предприятий, стартапы в сфере экологии, школьные экологические инициативы, а также детские художественные работы на экологическую тематику, сообщила пресс-служба Президента.

В частности, учащиеся 5-го класса школы-лицея № 40 имени А. Маргулана Нурбахыт ­Ермекулы и Айзат Ержанкызы представили Президенту свои проекты по очистке и сохранению реки Есиль.

Школьница из Атырау ­Аружан Галымжан представила Президенту детские рисунки, посвященные теме экономии воды. В целом в творческом конкурсе, организованном в рамках акции «Таза Қазақстан», приняли участие более тысячи учащихся по всей стране. Главе государства рассказали об идеях детских рисунков и вручили памятные подарки в виде футболки и шопера, на которых изображена работа победительницы. ­Касым-Жомарт Токаев похвалил детей за активное участие.

Кроме того, Главе государства были представлены планы по озеленению и благоустройству столицы.

Аким Астаны Женис ­Касымбек рассказал, что в этом году в городе планируется посадить свыше 1 млн зеленых насаждений, а также благоустроить более 180 общественных и дворовых пространств. Работы охватят исторические улицы, Президентский парк, правительственный квартал, набережную реки Есиль, аллею Мыңжылдық, триатлон-парк, бульвар Greenline, Линейный парк, привокзальную территорию, Парк иллюзий, улицы Сыганак, Ш. Калдаякова, Гете, Биржан-сал и другие.

Также будет продолжена очистка русла реки Акбулак. Кроме того, начнется реконструкция спортивного комплекса ­«Казахстан». В Астане проведут паспортизацию и сис­темный учет деревьев с оцифровкой, внедрят QR-коды, через которые жители смогут узнать информацию о дереве и в случае проблемы сообщить о ней городским органам.