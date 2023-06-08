Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом ЕБРР

Фото пресс-службы президента РК

Глава государства провел встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, прибывшей в Казахстан для участия в заседании Совета иностранных инвесторов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Собеседники обсудили перспективы реализации в Казахстане ряда инвестиционных проектов в сферах энергетики, транзитно-транспортных перевозок, «зеленой» экономики, сельского хозяйства и предпринимательства.

В ходе встречи собеседники рассмотрели перспективы деятельности Европейского банка реконструкции и развития в Казахстане и приоритеты дальнейшего сотрудничества.