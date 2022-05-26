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Президент , Общество , Культура
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной Рубена Андриасяна

Глава государства выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста Казахстана Рубена Андриасяна, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования коллективу Национального русского театра драмы имени М. Лермонтова в связи с кончиной народного артиста Казахстана, театрального режиссера, профессора Рубена Суреновича Андриасяна.

«Выдающийся режиссер-постановщик и замечательный педагог, Рубен Суренович внес неоценимый вклад в развитие театрального искусства. Более четверти века возглавлял театр драмы имени М. Лермонтова, поставил свыше сотни произведений на различных сценах в стране и за рубежом. Рубен Суренович неизменно оставался человеком прекрасных душевных качеств. Свое отношение к работе и жизни он щедро передавал молодому поколению. Светлая память о Рубене Суреновиче навсегда сохранится в наших сердцах», – говорится в телеграмме.

Напомним, народный артист Республики Казахстан, лауреат Государственной премии РК, известный казахстанский театральный режиссер Рубен Андриасян скончался 25 мая на 84-м году жизни.

 

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