Касым-Жомарт Токаев высказался о мега-проекте "Большая Евразия"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе пленарного заседания Евразийского экономического форума государств - членов ЕАЭС высказался о реализации мега-проекта «Большая Евразия», предложенного президентом России, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Владимир Путин выдвинул очень интересное предложение, сформулировал его должным образом, имеется в виду мега-проект «Большая Евразия». Действительно, это проект, который заслуживает очень детального изучения, обсуждения, и полагаю, что рано или поздно мы подойдем к реализации этого интересного предложения. Тем более, со стороны российского президента было высказано абсолютно рациональное предложение подключить и другие заинтересованные страны к процессу интеграции. Здесь мы можем говорить о проекте КНР «Один путь – один пояс», тоже, как и о других странах, которые реально высказывают интерес присоединиться к процессам интеграции на Евразийском пространстве», - сказал Президент.

При этом Токаев сообщил, что достигнута договоренность в сложном вопросе о финансовых взаимоотношениях.

«На эту тему у нас на днях были достаточно детальные переговоры с Владимиром Владимировичем Путиным, мы пришли к необходимым соглашениям, со стороны правительства Казахстана были приняты меры. Полагаю, что сейчас эта проблема не существует. Я не буду вдаваться в подробности, что это за проблема, она связана с нынешней уникальной геополитической ситуацией. Тем не менее, хотел бы зафиксировать ваше внимание на том, что именно в этой ситуации такие близкие друг другу государства, как Казахстан и Россия, могут и должны находить соответствующие решения, которые диктует сама жизнь», - резюмировал Президент.