Касым-Жомарт Токаев высказался о мемуарах Нурсултана Назарбаева

Президент
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

В ходе интервью газете "Egemen Qazaqstan" глава государства Касым-Жомарт Токаев ответил на вопрос о мемуарах Нурсултана Назарбаева, сообщает Kazpravda.kz.

Фото: пресс-служба президента РК

"Мемуары первого президента вызвали бурную реакцию в обществе. Вы, наверное, тоже ознакомились с этой книгой. Каковы Ваши впечатления как непосредственного свидетеля многих решений и событий, упомянутых в книге. Собираетесь ли Вы сами писать мемуары?" - задал вопрос Дихан Камзабекулы.

По словам Касым-Жомарта Токаева, эта книга представляет интерес как летопись строительства независимости республики.

"Как сказал один острослов, мемуары тем важны, что если там только 50 процентов правды, то этого уже достаточно, чтобы представить масштаб исторических событий", - сказал президент.

Глава государства отметил, что Нурсултан Назарбаев – историческая личность, свидетель нескольких эпох.

"Он начал карьеру как комсомольский активист при Хрущеве, ушел в отставку спустя более шестидесяти лет. Его вклад в становление независимого Казахстана очевиден, он заслуживает справедливой исторической оценки", - поделился мнением Токаев.

Также он ответил на вопрос касательно планов по написанию собственных мемуаров.

"Я обычно с интересом читаю мемуары, публицистику, политические очерки. Но что касается написания собственных мемуаров, то мне сейчас не до этого", - подытожил президент.

Напомним, 1 декабря 2023 года в свет вышли мемуары Нурсултана Назарбаева "Моя жизнь. От зависимости к свободе".

Книга рассказывает о сложных и эпохальных политических событиях, масштабных экономических преобразованиях, международных отношениях и стратегических решениях, принятых во время нахождения Нурсултана Назарбаева у власти.

 

#Токаев #мнение #Назарбаев #интервью #мемуары

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