Касым-Жомарт Токаев выступил на IX Съезде судей Казахстана

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев обратился с приветственным словом к делегатам IX Съезда судей Республики Казахстан. В мероприятии принимают участие судьи из всех регионов страны, представители центральных и местных государственных органов, а также зарубежные эксперты.

В своем выступлении президент подчеркнул, что справедливый суд служит прочной опорой государства, а судебная система должна быть авторитетной и беспристрастной.

«Закон и Порядок – ключевые показатели справедливости общества. Это значит, что перед законом все равны. Поэтому, судебные инстанции должны обеспечивать надежную защиту граждан. Соблюдение принципа верховенства закона в стране обеспечит и доверие народа», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Затем глава государства обозначил ключевые достижения страны в комплексном реформировании судебной отрасли.

«В стране создан Конституционный суд. Укрепилась институциональная самостоятельность судебной системы. Функция управления бюджетом данной сферы была передана Судебному жюри. Приняты необходимые меры для предотвращения оказания давления на судей представителями силовых структур. Обновлена система подбора кадров. Председатель суда первой инстанции назначается по представлению Судебного жюри, а судьи Верховного суда будут избираться Сенатом на альтернативной основе в соответствии с новыми правилами, базирующимися на конституционных требованиях. Более широко применяется институт присяжных. На сегодняшний день работа по отбору присяжных полностью переведена в цифровой формат. Также создана служба административной юстиции, которая позволит эффективнее защищать права физических лиц и предпринимателей. Сегодня более половины судебных дел решаются в пользу граждан и бизнеса. Это хорошая тенденция. В конечном счете, все это открывает путь к процветанию экономики и улучшению инвестиционного климата в стране», – отметил президент.

Глава государства обозначил ряд приоритетов для дальнейшего совершенствования деятельности судов. Как он отметил, ключевую роль в осуществлении правосудия играет возможность обжалования судебных решений в кассационном порядке.

«В июле текущего года мною был подписан Закон, предусматривающий создание трех самостоятельных кассационных судов – по уголовным, гражданским и административным делам. Новые суды должны начать свою деятельность с 1 июля 2025 года. Сейчас важно провести всю необходимую для этого подготовительную работу. Кадровый состав кассационных судов должен быть сформирован из числа наиболее опытных судей. Самостоятельность кассационных судов значительно расширит доступность правосудия для наших граждан, улучшит условия для инвестиций и ведения бизнеса. Главное, это будет способствовать полноценной реализации принципов справедливости и верховенства права. В то же время данный шаг уменьшит нагрузку на Верховный суд. Высший судебный орган теперь сможет полностью сосредоточиться на своей приоритетной задаче – обеспечении единообразия судебной практики», – сказал президент.

Следующим приоритетом Касым-Жомарт Токаев назвал продолжение цифровизации отрасли.

«Внедрение цифровых технологий позволило значительно упростить участие граждан в судебном процессе и повысило прозрачность деятельности суда. В Казахстане действуют информационные системы, с помощью которых судьи могут ознакомиться с решениями других судов. Это способствует вынесению справедливых судебных решений, а также обеспечивает формирование общей базы данных. Такие сведения должны быть доступны всем сторонам, участвующим в судебном процессе. Тогда каждый человек сможет оценить возможность того или иного судебного решения в его отношении, а это в свою очередь уменьшит число спорных дел и судебных исков со стороны граждан. Несомненно, важной задачей остается упрощение судопроизводства, в том числе с помощью инновационных технологий и искусственного интеллекта», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что дистанционное судопроизводство позволило внедрить экстерриториальную подсудность по гражданским делам. По его словам, на рассмотрении депутатов находится законопроект, который расширяет данную практику на административные дела.

«В этом году впервые начата трансляция судебных заседаний в онлайн-формате. В таком видеорежиме уже состоялось два судебных процесса. Судебные дела на глазах у миллионов людей велись максимально открыто. Считаю, что данное новшество укрепило доверие общества к судебной системе и ведет к усилению требований к судьям и обвинителям. Стороны, участвующие в суде, могут открыто высказывать свои позиции и предложения. Подобная положительная практика должна применяться в ходе судебных заседаний. Здесь есть еще один позитивный момент – рост правосознания граждан. Выше стал и интерес к профессии юриста. Молодые люди стали равняться на известных специалистов из различных отраслей права, что позволяет продвигать в обществе профессионализм. Таким образом, проведение судебных заседаний в онлайн-формате повышает правовую культуру граждан и служит делу утверждения принципа Закона и Порядка в стране», – заявил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость с особым вниманием относиться к отбору судебных специалистов и повышению их квалификации. Он подчеркнул, что Высший судебный совет должен выступать гарантом формирования независимого и профессионального судейского корпуса.

«В целом, важно, чтобы судьи были эталоном кристальной честности, беспристрастности и справедливости. Поэтому огромное значение имеет соблюдение судьями этических норм. Недавно вступили в силу поправки, согласно которым все грубые нарушения законности при рассмотрении судебных дел теперь проверяются Судебным жюри. Это новый подход, нацеленный на повышение дисциплинарной ответственности судей», – подытожил президент.

В завершение своего выступления глава государства поддержал принятие нового Этического кодекса судьи. По его словам, данный документ позволит утвердить высокие стандарты поведения судей и укрепит доверие общества к судебной системе.

В ходе мероприятия также выступили председатель Верховного суда Асламбек Мергалиев, президент Европейской комиссии по эффективности правосудия (CEРEJ) Франческо Депаскуале, президент Международной ассоциации по судебному администрированию (IACA) Луис Пальма.