Касым-Жомарта Токаева назвали признанным во всем мире политическим тяжеловесом

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Политолог Млечин: слова Токаева не расходятся с делами

Фото: пресс-служба президента РК

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев – признанный во всем мире политический тяжеловес. Об этом заявил в колонке политолога, эксперта Российско-Казахстанского пресс-центра Андрея Выползова кандидат политических наук Виталий Млечин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Gazeta.ru

По мнению Млечина, Токаев – реалист, а его слова лишены пафоса.

Также Млечин отметил, что Токаев стремится и дальше развивать казахстано-российские отношения. Он напомнил заявление Токаева в Берлине канцлеру Олафу Шольцу: «Казахстан не является «антиРоссией». Мы твердо придерживаемся курса на всестороннее сотрудничество с Россией, с которой нас объединяет самая протяженная граница в мире».

Также в своей колонке Выползов напомнил заявления президента России Владимира Путина, сделанные на одной из встреч в Астане.

«Мы союзники, стратегические партнеры. Каких-либо принципиальных вопросов или проблем не существует в нашем сотрудничестве, в наших взаимоотношениях», — сказал Путин.

По словам Выползова, у Токаева есть четкая позиция и по русскому языку в Казахстане.

«Как удобно, так и надо говорить. Сейчас молодежь владеет и государственным, и русским, и английским, и другими языками. И это хорошо», — заявлял в прошлом году Токаев.

Кроме того, Выползов напомнил слова Токаева о том, что «в Казахстане никто не имеет права навязывать людям, на каком языке им говорить в личном общении».

Также руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев заявил, что Казахстан реализует внешнюю политику, исходя из своих национальных интересов, как это делает любая суверенная страна.

«Многовекторность не означает отказ от союзнических отношений. не надо искать черную кошку в темной комнате, когда ее там нет. Российско-казахстанские отношения — равноправные, и они подкреплены конкретными совместными проектами практически во всех сферах, поскольку Токаев — надежный союзник и партнер», — сказал Калачев.

Выползов подчеркнул, что в интернете периодически появляются публикации, в которых авторы пытаются укорять Астану в недостаточной приверженности «союзнической линии поведения» и обвинять Токаева в сближении с Западом. Политолог добавил, что подобные обвинения не соответствуют действительности.

 

#Токаев #мнение #политолог

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