Касым-Жомарту Токаеву и Владимиру Путину презентовали ряд торгово-экономических проектов

Фото: Акорда

Президентам Казахстана и России продемонстрировали совместные проекты в сфере промышленной кооперации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Сегодня в нашей стране работают 3,5 тысячи совместных предприятий и свыше 17 тысяч компаний с российским капиталом. Портфель промышленной кооперации Казахстана и России включает 177 совместных проектов общей стоимостью 52,7 млрд долларов, обеспечивающих более 60 тысяч рабочих мест.

Проекты успешно осуществляются в сферах металлургии, нефтехимии и машиностроении. В частности, в Павлодарской области функционирует предприятие по производству стрелочных переводов и цельнокатаных колес для железнодорожной отрасли.

Одним из крупнейших проектов стало производство полипропилена в Атырауской области. В Карагандинской области запущен совместный шинный завод, в Костанайской области осуществлен проект по выпуску компонентов грузовых автомобилей методом чугунного литья.

В настоящее время на стадии реализации находятся 24 проекта в химической промышленности, производстве строительных материалов и развитии глубокой переработки сырья на сумму 10 млрд долларов. Их запуск позволит создать 11 тысяч новых рабочих мест.