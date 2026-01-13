Катер с казахстанскими туристами затонул в Таиланде

Происшествия
147
Дана Аменова
специальный корреспондент

Устанавливаются причины и обстоятельства инцидента, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД РК

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

У берегов Пхукета произошло столкновение туристического катера с рыболовецким судном, в результате которого затонул катер. 

«На борту катера находились восемь граждан Казахстана. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. В настоящее время 3 гражданина РК госпитализированы и находятся под наблюдением врачей, их состояние оценивается как стабильное, расходы покрываются страховой компанией. Консул поддерживает постоянную связь с гражданами и оказывает необходимое содействие», – прокомментировали в Министерстве иностранных дел РК. 

Напомним, спасатели ДЧС области Абай эвакуировали 14 человек, из них 8 детей, которые оказались на островке на расстоянии 20 км от берега. 

 

 

#МИД #туристы #Тайланд #катер #Пхукет

