Устанавливаются причины и обстоятельства инцидента, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД РК

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

У берегов Пхукета произошло столкновение туристического катера с рыболовецким судном, в результате которого затонул катер.

«На борту катера находились восемь граждан Казахстана. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. В настоящее время 3 гражданина РК госпитализированы и находятся под наблюдением врачей, их состояние оценивается как стабильное, расходы покрываются страховой компанией. Консул поддерживает постоянную связь с гражданами и оказывает необходимое содействие», – прокомментировали в Министерстве иностранных дел РК.

