«Кайрат» прошел, а «Аят» оступился

Рудненский «Аят», проиграв хорватскому «Олмиссуму» со счетом 2:3 и португальскому «Спортингу» – 1:6, а также сыграв вничью с украинским клубом «Хит» – 2:2, набрал одно очко и занял последнее место в своей группе.

Было очень обидно проиграть в стартовой игре балканскому клубу (кстати, в Хорватии и проходил мини-турнир), но еще обиднее было завершить игру с равным счетом с украинцами в субботу вечером. Все дело в том, что в игре с «Хитом» казахстанцы к перерыву вели с преимущест­вом в два безответных гола, их на свой счет записали Абдирасул Абдуманапулы и Евгений Козырчиков. Во второй половине встречи наши соперники усилили натиск, долгое время ничего не могли сделать, но ровно за две минуты до финальной сирены все же сравняли счет.

В группе «А», где выступает «Аят» (а также и наш «Кайрат»), в элитный раунд проходят три лучшие команды и лишь одна остается за бортом.

Что касается команды из Алматы, то она не только показывает свое мастерство, но ей и благоволит удача. Так, в стартовой игре «Кайрат» (матчи в этой группе проходят в Испании) встречался с люксембургским клубом «Дифферданж» и одержал победу со счетом 4:2.

Второй поединок кайратовцы провели с венгерским «Халадашем». Первыми счет открыли европейцы, у которых на пятой минуте отличился Золтан Дрот, на что алматинцы ответили точными ударами Альберта Акбаликова и Алекса Вианы на 16-й и 21-й минутах. Мы должны были выиграть этот поединок, но, даже не верится, на последней секунде матча у «Халадаша» гол забил Сантос Кассемиро и сравнял счет – 2:2.

В субботу вечером в этой группе дейст­вующий чемпион самого престижного футзального турнира Европы – испанская «Пальма» – разгромила люксембургский «Дифферданж» со счетом 9:4 и тем самым досрочно обеспечила выход в элитный раунд именно «Кайрату». Завтра «Кайрат» проведет встречу с «Пальмой», и для этих клубов игра вполне может иметь товарищеский статус.