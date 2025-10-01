«Кайрат» уступил с крупным счетом мадридскому «Реалу»

Асыл Сагимбеков

Приезд «Реала» в Алматы стал событием исторического масштаба

Фото: Kazpravda.kz / Юрий Беккер

Алматинский «Кайрат» уступил дома с крупным счетом 0-5 мадридскому «Реалу» в матче группового этапа Лиги чемпионов по футболу, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Алматы на один вечер стал центром мирового футбола. На переполненном Центральном стадионе состоялся матч группового этапа Лиги чемпионов между алматинским «Кайратом» и мадридским «Реалом». Атмосфера вокруг игры была сродни настоящему празднику — тысячи болельщиков задолго до начала встречи собрались у арены, чтобы прочувствовать дух большого футбола, обменяться прогнозами и просто стать частью исторического события. Несмотря на итоговый счёт 0:5, «Кайрат» оставил приятное впечатление, показав бойцовский характер и достойное сопротивление самому титулованному клубу Европы.

В городе ощущался ажиотаж, какого Алматы ещё не видел. В соцсетях бурно обсуждали приезд мадридской команды, публика делилась кадрами из аэропорта и отеля, где размещались звёзды «Реала». Болельщики в клубных цветах, с раскрашенными лицами и самодельными плакатами стягивались к стадиону за несколько часов до матча. На подступах к арене царила карнавальная атмосфера: кто-то искал «лишний билетик», кто-то репетировал кричалки. Усиленные меры безопасности и строгий пропускной контроль лишь подчёркивали масштаб события.

С первых минут «Кайрат» попытался навязать борьбу гранду мирового футбола. Алматинцы провели несколько смелых атак, но оборона «Реала» во главе с опытными защитниками быстро нейтрализовала стартовый порыв хозяев. В атаке мадридцы действовали привычно мощно: Винисиус угрожал фланговыми прорывами, а на 25-й минуте Киллиан Мбаппе хладнокровно реализовал пенальти. «Кайрат» не сломался и ответил остротой — особенно выделялся нападающий Дастан Сатпаев, несколько раз всерьёз напрягавший оборону гостей.

На перерыв команды ушли при счёте 0:1. Второй тайм начался с гола всё того же Мбаппе, удвоившего преимущество «сливочных». Тем не менее «Кайрат» продолжал искать свои шансы: Сатпаев опасно пробил со штрафного, Арад едва не заставил ошибиться вратаря гостей. На 67-й минуте арбитр даже назначил пенальти в ворота «Реала», но после вмешательства VAR отменил решение, что вызвало бурю эмоций на трибунах. После этого мадридцы полностью прибрали инициативу. Мбаппе оформил хет-трик, доведя счёт до разгромного. Под занавес встречи Камавинга и Браим Диас довершили дело — 0:5.

Итоговый счёт не должен вводить в заблуждение: «Кайрат» боролся до конца и ни на минуту не позволил себе сдаться. Команда продемонстрировала характер и желание сражаться с лучшими. Болельщики на трибунах оценили старания своих футболистов — финальный свисток встретили не только разочарованным вздохом, но и аплодисментами в адрес «Кайрата».

Приезд «Реала» в Алматы стал событием исторического масштаба. Пятнадцатикратный победитель Лиги чемпионов преодолел почти 6 500 километров, чтобы сыграть в Казахстане, а тысячи зрителей получили незабываемые эмоции.

 

