«Кайрат» встретится с бельгийским «Брюгге» в Астане

Спорт,Футбол
8

Алматинский «Кайрат» вылетел в Астану на матч общего этапа Лиги Чемпионов с бельгийским «Брюгге», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

Фото: акимат Астаны

Пресс-служба «жёлто-чёрных» опубликовала видео с вылета команды из аэропорта Алматы в столицу. 

Матч «Кайрат» — «Брюгге» пройдёт 20 января в рамках седьмого тура общего этапа главного клубного еврокубка. Начало игры — в 20:30 по времени Казахстана.

В заключительной игре основной стадии Лиги Чемпионов подопечные Рафаэля Уразбахтина встретятся в Лондоне с «Арсеналом» 29 января.

После шести туров Лиги Чемпионов «Кайрат» замыкает турнирную таблицу, располагаясь на 36-м месте с одним набранным баллом. «Брюгге» занимает 31-ю строчку с четырьмя очками. 

#Астана #футбол #Кайрат #Брюгге

