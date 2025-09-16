«Кайрат» вылетел в Португалию на матч со «Спортингом»

Футбол
89

Для алматинцев это будет первая в истории игра на основном этапе Лиги Чемпионов

Фото: Depositphotos

Алматинский «Кайрат» отправился в Португалию на матч общего этапа Лиги Чемпионов УЕФА со «Спортингом», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

Пресс-служба клуба опубликовала в соцсетях видео с прибытия команды в аэропорт Алматы и регистрации на рейс до Лиссабона. В процессе нападающий «Кайрата» Дастан Сатпаев также успел дать автограф.

Матч «Спортинг» — «Кайрат» состоится в ночь с 18 на 19 сентября, начало в 00:00 по времени Казахстана. Для алматинцев это будет первая в истории игра на основном этапе Лиги Чемпионов.

Во втором туре Лиги Чемпионов, 30 сентября, «Кайрат» примет на домашнем поле мадридский «Реал».

 

#матч #Кайрат #Лига чемпионов #Спортинг

