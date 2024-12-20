«Казахмыс» объявил о завершении переговоров с бастовавшими работниками

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Пресс-служба ТОО «Корпорация Казахмыс» сообщила об итогах переговорного процесса с работниками, передает Kazpravda.kz

Как отмечается, стороны достигли взаимоприемлемого соглашения, которое удовлетворяет обе стороны. Работники согласились с предложенными ранее условиями:

- выплата дополнительной 30% премии к 13-й заработной плате;

- ведение ежеквартальных премий;

- индексация заработной платы на 8,5% с 1 января 2025 года.

Работники со своей стороны выразили готовность к возобновлению полноценной работы Южно-Жезказганского рудника.

Председатель правления ТОО «Корпорация Казахмыс» Нурахмет Нуриев отметил, что к работникам, участвовавшим в забастовке, претензий нет.

«Корпорация «Казахмыс» выражает благодарность всем сторонам за конструктивный диалог и усилия, направленные на достижение компромисса. Компания убеждена, что данное соглашение станет важным шагом к укреплению партнерских отношений между работниками и работодателем, а также будет способствовать дальнейшему развитию предприятий корпорации», - добавили в пресс-службе.

Ранее пресс-служба корпорации «Казахмыс» разъяснила ситуацию касательно обращения работников. 18 декабря в «Казахмысе» провели переговоры по зарплате работников.