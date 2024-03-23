Казахские миротворцы приступили к самостоятельной миссии на Ближнем Востоке

Международное сотрудничество
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На миротворческой базе Фауар, расположенной в зоне ответственности миссии ООН на Голанских высотах, состоялась торжественная церемония передачи знамени организации миротворческому контингенту Казахстана, передает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны РК

В мероприятии приняли участие глава миссии «Силы ООН по наблюдению за разъединением» генерал-лейтенант Курмал Нирмал, руководители миротворческих контингентов, действующих в ее составе, сообщает Минобороны.

«Это большая честь быть резервом командующего миссией. На вас возложены наиболее ответственные задачи, требующие профессиональной выучки и соответствующих компетенций. Убежден, что ваше подразделение, так же как ирландский миротворческий контингент, справится с возложенной миссией на достойном уровне. , – подчеркнул генерал-лейтенант Курмал Нирмал, обращаясь к казахстанским военнослужащим.

В торжественной обстановке на общем построении руководитель ирландского подразделения подполковник Оливер Клиар передал флаг ООН командиру казахстанского национального контингента подполковнику Жигеру Аипову.

«С момента передачи флага ООН наше подразделение стало полноправным участником миссии на Голанских высотах. Теперь мы приступаем к выполнению возложенных задач по предназначению», – сказал подполковник Жигер Аипов.

В течение года казахстанский миротворческий контингент будет заниматься патрулированием местности, усилением блокпостов и поддержанием режима прекращения огня между противоборствующими сторонами, выполнять другие задачи в соответствии с мандатом миссии ООН.

#армия #миротворцы #Ближний Восток #Голанские высоты

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