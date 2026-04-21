Казахский культурный центр открылся в Генте

Второй по счёту казахский культурный центр открыли в Бельгии. Первый расположен при посольстве РК в Брюсселе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Теперь в новом пространстве под названием «Qazaq roots», что в переводе «казахские корни», в Генте детей и взрослых будут обучать традиционным ремёслам кочевников. Также желающие смогут записаться на курсы казахского языка.

Город расположен на севере Бельгии, в регионе Фландрия, где в основном говорят на нидерландском языке. Проживающие там казахи переехали по работе или семейным обстоятельствам. Культурный центр поможет им сохранить свои традиции.

Гостей, которые присутствовали на его открытии, познакомили с богатым культурным наследием казахского народа. А после праздничной программы бельгийцы даже побывали на уроке казахского языка.