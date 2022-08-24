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Президент , Международное сотрудничество
Казахстан будет работать очень продуктивно – Токаев о сотрудничестве с Азербайджаном

Пресс-служба Президента Казахстана опубликовала заявление Главы государства Касым-Жомарта Токаева для СМИ по итогам переговоров с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, передает Kazpravda.kz.

Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

Уважаемые дамы и господа!

Прежде всего я хотел бы выразить искреннюю признательность за приглашение посетить замечательный город Баку с официальным визитом. Сегодня мы провели плодотворные переговоры по широкому кругу вопросов. Как правильно было отмечено Президентом Азербайджана, каких-либо проблем, препятствий не увидели. Напротив, выразили обоюдное желание наращивать усилия с целью достижения конкретных результатов, будь то в экономической сфере или на гуманитарном треке.

Хотел бы особо отметить, что, победоносно восстановив территориальную целостность в соответствии с Уставом и резолюциями Совета безопасности Организации Объединенных Наций, Азербайджан вступил в новую эпоху своего развития. И в этом огромная личная заслуга национального лидера Азербайджана Президента нашей братской страны Ильхама Гейдар оглу Алиева. Пользуясь возможностью, я хотел бы вновь отметить, что под Вашим сильным руководством Азербайджан сегодня достигает заметных результатов в своем развитии. Мы наблюдаем за этими тенденциями в Вашей стране, искренне радуемся. Мы также видим, как динамично возрождается Карабах и Восточный Зангезур. Благодаря Вашим личным усилиям в ближайшем будущем этот регион превратится в процветающий край, и в этом нет сомнений.

Казахстан со своей стороны готов внести определенный посильный вклад в это благородное дело. Сегодня состоялась презентация нашего дара. От имени казахского народа к концу следующего года будет построена школа искусств имени Курмангазы в городе Физули.

Символично также, что мой визит проходит в преддверии юбилейной даты – 30-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. Буквально через три дня мы будем праздновать эту дату. И надо сказать, я в силу служебных обязанностей находился с самого начала в процессе развития сотрудничества между нашими странами, мы прошли достаточно большой путь. Начинали с нуля, и сегодня мы говорим с полным основанием о стратегическом партнерстве и союзничестве между нашими странами. Подписана Декларация об углублении, диверсификации этого сотрудничества – это реальный шаг вперед.

Между нами налажен доверительный политический диалог, наши государства сотрудничают на международных площадках, прежде всего в Организации Объединенных Наций, ОБСЕ, Организации тюркских государств. Пользуясь возможностью, я хотел бы выразить признательность Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, за неизменную поддержку казахстанской инициативы о созыве Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В середине октября нынешнего года в нашей столице состоится саммит СВМДА. Мы с нетерпением ожидаем Вашего личного участия в данном очень важном форуме. Ваше присутствие на данном форуме будет иметь очень положительный эффект с точки зрения достижения искомого результата.

Хотел бы также отметить, что по итогам прошлого года объем взаимного товарооборота вырос в 3 раза, то есть позитивная динамика сохраняется. Но в абсолютных цифрах этот результат не выглядит достаточно впечатляющим, поэтому сегодня достигнута договоренность о том, что стороны приложат все усилия для наращивания именно абсолютных цифр взаимной торговли. Возможно, в ближайшее время мы сможем говорить о достижении миллиардной отметки.

Отрадно, что совместными усилиями насыщается культурно-гуманитарная повестка, что способствует еще большему сближению наших народов. Сегодня я высказал инициативу о проведении декады азербайджанской культуры в нашей стране. Я не имею никаких сомнений в отношении популярности данного мероприятия, поскольку наш народ соскучился по азербайджанской культуре, соскучился по выдающимся деятелям Вашего искусства. Данное мероприятие, я надеюсь оно состоится, обречено на успех.

Кроме того, мы договорились о том, что будут осуществляться обмены культурных деятелей и делегаций между нашими странами. Мы признательны за то, что в городе Сумгаит одна из улиц носит имя выдающегося представителя казахского народа Ахмета Байтурсынова. Примечательно, что Ахмет Байтурсынов был делегатом первого всесоюзного съезда тюркологов в 1926 году именно здесь – в городе Баку. Этот факт вновь говорит о том, что между нашими странами и народами всегда были очень тесные связи. Вы знаете, что в свое время одна из улиц нашей столицы была названа именем выдающегося государственного деятеля, великого сына азербайджанского народа Гейдара Алиева. Город развивается, и сейчас, с позиции сегодняшнего дня, эта улица выглядит не столь внушительной. Поэтому я принял решение и дал соответствующее поручение акиму столицы с тем, чтобы он предложил назвать именем Гейдара Алиева, человека, которого мы очень сильно и искренне уважаем в нашей стране, одну из больших улиц или проспектов нашей столицы. То есть мы перенесем название улицы на более подходящий объект. Я полагаю, что это вполне оправданно.

Сегодня мы очень подробно говорили о развитии транспортно-логистической сферы взаимоотношений сотрудничества между нашими государствами. Соответствующие поручения даны нашим правительствам, и нет никаких сомнений, что в этом направлении будут достигнуты конкретные результаты. Во всяком случае, со стороны Казахстана имеется абсолютная заинтересованность в развитии данного вида сотрудничества.

Хотел бы особо отметить сельскохозяйственную сферу. Здесь у нас есть взаимодополняемость. Вы знаете, что Казахстан имеет возможность поставлять зерно, пшеницу, другие виды сельхозпродукции. В свою очередь у нас есть потребность в том, чтобы импортировать продукцию сельского хозяйства из Азербайджана – плодоовощную продукцию. Целый ряд казахстанских производителей готов увеличить поставки в Азербайджан по 100 товарным позициям на общую сумму более 300 млн долларов, поэтому нам нужно обеспечить логистику данного товарооборота. Это задача правительств наших стран, о чем сегодня мы договорились.

В остальном я хотел бы отметить, что оцениваю итоги своего визита как весьма успешные. Хотел бы выразить признательность прежде всего Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Гейдар оглу Алиеву, а также его Правительству за очень плодотворную работу в сторону углубления нашего сотрудничества.

Что касается Казахстана, то с нашей стороны каких-либо препятствий не будет, мы будем работать очень продуктивно. Мы совершенно обоснованно говорим о стратегическом характере взаимоотношений между нашими странами. Слово «стратегический» ко многому обязывает, сюда нужно вкладывать конкретный смысл, конкретное содержание, над этим мы должны поработать.

У меня сохраняется очень большой оптимизм в отношении будущего нашего сотрудничества. Еще раз благодарю за гостеприимство и создание необходимых условий для работы.

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