Казахстан будет сотрудничать с Китаем в области водных ресурсов

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Министерство водных ресурсов и ирригации РК и Министерство водного хозяйства КНР впервые подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области водных ресурсов, сообщает Kazpravda.kz

По данным ведомства, документ подписан на прошедшем в Пекине XII заседании Казахстанско-Китайского Комитета по сотрудничеству под председательством Первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра и заместителя премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяна.

Меморандум подписали вице-министр водных ресурсов и ирригации РК Нурлан Алдамжаров и заместитель министра водного хозяйства КНР Ли Ляншэн. Документ предусматривает укрепление двухстороннего сотрудничества в области рационального и устойчивого использования воды, внедрения современных технологий, распределения и освоения альтернативных водных источников, а также обмен опытом и совместную подготовку кадров.