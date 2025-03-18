Казахстан будет сотрудничать с Китаем в области водных ресурсов

Впервые водные ведомства двух стран подписали соответствующий меморандум
Министерство водных ресурсов и ирригации РК и Министерство водного хозяйства КНР впервые подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области водных ресурсов, сообщает Kazpravda.kz
По данным ведомства, документ подписан на прошедшем в Пекине XII заседании Казахстанско-Китайского Комитета по сотрудничеству под председательством Первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра и заместителя премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяна.
Меморандум подписали вице-министр водных ресурсов и ирригации РК Нурлан Алдамжаров и заместитель министра водного хозяйства КНР Ли Ляншэн. Документ предусматривает укрепление двухстороннего сотрудничества в области рационального и устойчивого использования воды, внедрения современных технологий, распределения и освоения альтернативных водных источников, а также обмен опытом и совместную подготовку кадров.
«Год назад, во время рабочей поездки в КНР, мы достигли договоренности с китайской стороной о подписании меморандума о сотрудничестве и взаимопонимании. Сразу же началась разработка документа, который был подписан сегодня. Кооперация в вопросах водных ресурсов поспособствует их более эффективному использованию, внедрению передовых технологий учета и экономии воды, повышению квалификации специалистов водной отрасли», – заключил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.