Казахстан демонстрирует уверенный рост в туристическом секторе

Туризм
108
Венера Баталова
корреспондент

Больше всего туристов приехало в нашу страну из Узбекистана

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Рост в туристическом секторе Казахстана подтверждается статистикой системы «eQonaq», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта РК

По состоянию на конец сентября 460 652 юридических и физических лиц используют эту платформу для учета туристов, что свидетельствует о растущем интересе к туризму в стране.

С момента запуска системы было зарегистрировано более 3,3 миллиона туристов, а в сентябре отправлено свыше 140 тысяч уведомлений.

«Анализ данных системы показывает, что административные центры и западные регионы Казахстана остаются самыми востребованными направлениями для иностранных гостей. Лидером среди стран-источников является Узбекистан, откуда прибыло 40 452 туриста. Россия заняла второе место с 34 650 туристами, а Китай – третье с показателем в 15 868 посетителей.

Цели поездок разнообразны: 39,1% туристов прибывают с целью отдыха, 28% посещают Казахстан по личным делам, 10,3% — для деловых встреч, 4,6% — по рабочим вопросам, а 18% приезжают по иным причинам», - рассказали в министерстве.

Возрастной анализ показывает, что большая часть туристов – люди в возрасте до 39 лет, после чего наблюдается постепенное снижение численности посетителей. Среди всех иностранных граждан, остановившихся в местах размещения в сентябре, 69% составляют мужчины и 31% — женщины.

#система #туризм #eQonaq

Популярное

Все
«Работники» КТЖ строили дом руководителю филиала
Что изменится при оформлении автостраховки в Казахстане
Зарина Дияс одержала победу в финале турнира категории ITF W 50
200 млн кубометров воды направили в Арал благодаря водосберегающим технологиям
До конца года в Астане откроют 9 школ
Бизнес-форум «Казахстан-Афганистан» пройдет в Алматы
Постановка авто на учет: работники спецЦОНов участвовали в преступной схеме в Алматы
Назван средний размер соцвыплат по утрате трудоспособности в РК
Родники моего детства
Какие спортивные мероприятия можно посетить на этой неделе
Двойные премии и фиктивные командировочные: в Актюбинской области проверили детсады
Вена признана самым удобным для жизни городом в мире
Врачи определят индекс здоровья каждой казахстанки фертильного возраста
Беременная женщина скончалась до приезда «скорой» в Акмолинской области
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Почти 200 тысяч золотых слитков купили казахстанцы за 7 лет
Обама и Байден поздравили кандидата в президенты США с юбилеем
Какие документы нужны для регистрации мопедов в Казахстане
Песню «Атамекен» в честь Дня Республики исполнили 400 учащихся в Астане
Китай обнародовал руководство по диагностике и лечению ожирения
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Убийство 16-летнего Шерзата: гвардейцев вывели патрулировать улицы Талгара
Главы правительств Казахстана и Пакистана обсудили вопросы наращивания торгово-экономического сотрудничества
В США заявили о возможном предотвращении покушения на Трампа
«Простой и эффективный» учебник по казахскому языку разработали в Караганде
Пассажиров поезда в РК обокрали во время сна
Вместе почти 60 лет: супруги Джангазиевы раскрыли секреты семейного счастья
Засоряют Большой Алматинский канал
Жизнь, посвященная народу: 130 лет исполняется со дня рождения Сакена Сейфуллина
Президент: Стремление к миру путем переговоров - это стратегическое благоразумие
Введен запрет на ввоз яблок
Смерть ребенка: главу стройкомпании осудили условно в Акмолинской области
Делегация казахстанских депутатов приняла участие во встрече председателей парламентов государств Центральной Азии и Кореи
В столичном медвузе открыли современные научно-исследовательские институты
Расследования в сфере защиты конкуренции выявили ряд нарушений в Жамбылской области
Житель Уральска отсудил у больницы компенсацию за смерть матери
В Мажилисе состоялся правительственный час на тему развития рынка труда
Проблемы обеспечения гендерного равенства обсудили члены парламентской комиссии по ЦУР в Сенате
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Труба пока не готова
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
В Атырау появится дендрологический парк
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Более 170 тонн картофеля без сертификатов пытались завезти в Казахстан из России
Перекресток улиц Бараева и Валиханова временно перекроют в Астане
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
У мужской сборной Казахстана по боксу – новый главный тренер
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Принцип «слышащего государства»
О кадрах атомной промышленности и радиационной безопасности
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
13 тыс. вейпов изъяла полиция из стоматологии в Алматы
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
Стали известны все четвертьфиналисты ЧМ-2024 по футзалу
Ждут туристов в Атырау
В Жамбылской области поэтапно включают отопление

Читайте также

В Таиланде введут новые правила для туристов
Куда поехать казахстанцам с наступлением холодов
Сколько туристов из Китая посетило Казахстан в этом году
Уникальным ландшафтом Алматинской области восхитились заруб…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]