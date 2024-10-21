Казахстан демонстрирует уверенный рост в туристическом секторе

Больше всего туристов приехало в нашу страну из Узбекистана

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Рост в туристическом секторе Казахстана подтверждается статистикой системы «eQonaq», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта РК

По состоянию на конец сентября 460 652 юридических и физических лиц используют эту платформу для учета туристов, что свидетельствует о растущем интересе к туризму в стране.

С момента запуска системы было зарегистрировано более 3,3 миллиона туристов, а в сентябре отправлено свыше 140 тысяч уведомлений.

«Анализ данных системы показывает, что административные центры и западные регионы Казахстана остаются самыми востребованными направлениями для иностранных гостей. Лидером среди стран-источников является Узбекистан, откуда прибыло 40 452 туриста. Россия заняла второе место с 34 650 туристами, а Китай – третье с показателем в 15 868 посетителей. Цели поездок разнообразны: 39,1% туристов прибывают с целью отдыха, 28% посещают Казахстан по личным делам, 10,3% — для деловых встреч, 4,6% — по рабочим вопросам, а 18% приезжают по иным причинам», - рассказали в министерстве.

Возрастной анализ показывает, что большая часть туристов – люди в возрасте до 39 лет, после чего наблюдается постепенное снижение численности посетителей. Среди всех иностранных граждан, остановившихся в местах размещения в сентябре, 69% составляют мужчины и 31% — женщины.