Казахстан договорился с Узбекистаном об установке счетчиков воды

Сейчас эксперты из обеих стран решают, где будут установлены счетчики для учета воды, передает Kazpravda.kz со ссылкой на министерство водных ресурсов и ирригации

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Казахстан договорился с Узбекистаном об установке счетчиков, которые позволят подсчитывать точный объем потребляемой обеими странами воды. При этом, Казахстан установит счетчики на территории Узбекистана, а узбекская сторона – у нас. Также стороны будут обмениваться информацией в онлайн-режиме.

Казахстан получит доступ к данным, собранным в Узбекистане, а узбекская сторона – к нашим.

Сейчас эксперты из обеих стран решают, где будут установлены счетчики для учета воды. Также ведутся переговоры с международными организациями для привлечения их к данному проекту.