Казахстан формирует экосистему беспилотной авиации: в АГА прошла ключевая сессия отрасли

Технологии
9

В Академии гражданской авиации прошла сессия «Беспилотный транспорт Казахстана: инновации, образование и безопасность» с участием представителей Министерства транспорта, Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, Авиационной администрации Казахстана, научных организаций и вузов, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Академия гражданской авиации

Участники обсудили формирование национальной экосистемы беспилотной авиации, подготовку кадров и обеспечение безопасности полётов. Делегации была представлена учебно-тренажёрная и лабораторная база Академии.

Ректор АГА Бекен Сейдахметов отметил, что Академия должна стать центром компетенций в сфере БПЛА. В Концепции развития гражданской беспилотной авиации на 2025–2031 годы АГА закреплена как ключевая организация по подготовке специалистов отрасли.

Представители государственных органов и научного сообщества подчеркнули необходимость актуализации нормативно-правовой базы, учитывая быстрый рост рынка дронов. В числе приоритетов — регистрация БПЛА, предотвращение полётов вблизи аэропортов, повышение культуры безопасной эксплуатации и введение единых стандартов подготовки операторов.

Эксперты отметили, что сочетание спутниковой навигации, цифровых сервисов и искусственного интеллекта расширяет возможности применения БПЛА в мониторинге инфраструктуры, аграрном секторе и реагировании ЧС.

Технологические компании сообщили о подготовке первых специалистов на базе АГА для запуска коммерческих доставок дронами. Рассматриваются проекты по локализации производства, созданию R&D-центров и внедрению технологий управления группами БПЛА.

Участники сессии подчеркнули, что качественная подготовка операторов является ключевым элементом авиационной безопасности. Студенты второго курса АГА уже включены в государственные реестры и могут выполнять работы в гражданской и ведомственной системах.

Отмечена необходимость формирования системы страхования ответственности операторов БПЛА перед третьими лицами. Инструкторы Академии уже застрахованы по рискам, связанным с обучением и полётами.

Особое внимание уделено соблюдению нормативных требований по нагрузке на инструкторов, что является важным условием обеспечения качества подготовки. Студенты АГА реализуют проект по созданию трёхъязычного словаря терминов БПЛА.

Итоговая резолюция сессии включает приоритеты по обновлению НПА, цифровизации процессов регистрации и контроля полётов, развитию учебных центров и укреплению роли Академии как национального центра подготовки кадров для отрасли.

 

#авиация #отрасль #БПЛА #АГА

