На конференции по сотрудничеству в области пищевых продуктов в рамках инициативы «Один пояс, один путь» в Шанхае министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров встретился с турецким коллегой Ибрахимом Юмаклы, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Айдарбек Сапаров отметил, что стратегическое партнёрство между Казахстаном и Турцией в агросекторе — приоритет для обеих стран.

«Главы наших государств не раз заявляли о стратегической значимости углубления сотрудничества между Казахстаном и Турцией, особенно в сфере АПК. Их договоренность наращивать взаимовыгодное партнёрство стала важным ориентиром для нашей работы. За первые восемь месяцев 2025 года товарооборот сельхозпродукции вырос на 2,9% и достиг 186,7 млн долларов. Казахстан поставляет в Турцию в основном овощи бобовые, хлопковое волокно, отруби и семена льна. Сейчас мы готовы совместно работать над расширением ассортимента и увеличением объемов», — подчеркнул он.

Особое внимание на встрече было уделено вопросам открытия турецкого рынка для казахстанской говядины. После снятия многолетних ограничений, связанных с ящуром, птичьим гриппом и нодулярным дерматитом, турецкие молочные компании успешно выходят на казахстанский рынок, а казахстанская говядина пользуется большим спросом в Турции. Сейчас казахстанские предприятия готовы поставлять более 10 тысяч тонн говядины ежегодно.

Казахстан также готов стать эксклюзивным поставщиком высококачественной твердой пшеницы (дурум и hi-pro). Для упрощения логистики было предложено создать «зерновой хаб» на базе Бакинского терминала.

АО «НК «Продкорпорация» планирует развивать совместные проекты с турецкими партнерами по выращиванию зернобобовых культур в РК. В рамках программы форвардного финансирования фермеры получат высококачественные семена и современные технологии, а готовая продукция будет экспортироваться в Турцию.

В свою очередь, Ибрахим Юмаклы отметил высокий потенциал Казахстана как надёжного партнёра в сфере сельского хозяйства и выразил готовность к расширению сотрудничества.

Также была отмечена важность ускорения работы по согласованию ветеринарных и фитосанитарных процедур, необходимых для открытия новых направлений экспорта, в том числе по казахстанской говядине и другим видам продукции.