Казахстан и ЕС договорились расширять сотрудничество в области гражданской авиации

Стороны обсудили широкий круг вопросов, в том числе обеспечение безопасности полетов, расширения правовой базы между Казахстаном и Евросоюзом в области воздушного сообщения.

Фото пресс-службы КГА МИИР РК

Состоялся визит председателя Комитета Европейского союза по безопасности полетов Генерального директората по мобильности и транспорту Европейской Комиссии Питера Бомбея в Республику Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации МИИР РК.

В рамках визита Бомбей встретился с первым заместителем руководителя Администрации президента РК Тимуром Сулейменовым, первым заместителем премьер-министра РК Романом Скляром, и.о. министра индустрии и инфраструктурного развития РК Маратом Карабаевым, председателем Комитета гражданской авиации Талгатом Ластаевым и генеральным директором Авиационной администрации Казахстана Каталином Раду.

В ходе встреч Питер Бомбей проинформировал о высокой оценке Европейской комиссии реформ, проводимых в Республике Казахстан в подходах по управлению гражданской авиацией, что способствовало становлению страны региональным лидером в области гражданской авиации.

Также, глава Комитета Европейского союза по безопасности полетов положительно отметил политику «открытого неба», которую проводит Комитет гражданской авиации.

Во время визита стороны обсудили широкий круг вопросов, в том числе обеспечение безопасности полетов, расширения правовой базы между Республикой Казахстан и Европейским союзом в области воздушного сообщения.

По итогам встреч стороны договорились продолжить совместную работу в целях дальнейшего укрепления взаимодействия в области гражданской авиации.

Питер Бомбей является международным экспертом в области безопасности полетов. На протяжении 24-х лет работает в Европейской комиссии. В течении 3-х лет работал в качестве представителя Европейского союза в ИКАО.

Бомбей более 11 лет возглавляет Комитет Европейского союза по безопасности полетов Генерального директората по мобильности и транспорту Европейской Комиссии, который в свою очередь рассматривает вопросы включения авиакомпаний в список перевозчиков, полеты которых запрещены в страны Европейского союза (так называемый «черный список»).