Казахстан и ЕС расширяют сотрудничество в сфере водных ресурсов и управления отходами

Правительство
53

Премьер-министр Олжас Бектенов провел 17-ое заседание диалоговой платформы «Казахстан – Евросоюз», посвященное управлению водными ресурсами и отходами, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства  

Фото: пресс-служба правительства

Обсуждены меры по обеспечению водной безопасности, развитию трансграничного сотрудничества, повышению эффективности водопользования и переходу к циркулярной экономике. Кроме того, рассмотрены перспективы партнерства Казахстана с ЕС в области внедрения экологических технологий, привлечения инвестиций и обмена передовыми практиками.

Премьер-министр подчеркнул важность рационального и устойчивого управления водными ресурсами в условиях роста нагрузки на водный баланс страны. С учетом стоящих перед Правительством РК задач, реализуется Концепция развития системы управления водными ресурсами. В контексте трансграничного сотрудничества Казахстана с Европейским союзом положительно отмечен ряд реализуемых инициатив. Так, в рамках Sustainable Energy Connectivity in Central Asia (SECCA) запущены пилотные проекты в области устойчивого водопользования и энергоэффективности. Региональная программа Team Europe Initiative on Water, Energy and Climate Change служит инструментом привлечения частных инвестиций в водный сектор Казахстана. 

Особое внимание уделено вопросу управления отходами. За последние 10 лет доля переработки отходов в Казахстане увеличилась с 1 до 25%. К 2030 году планируется довести данный показатель до 40%. Отдельно отмечена роль внедрения системы расширенной ответственности производителей, развития инфраструктуры и технологий энергетической утилизации отходов.

Премьер-министр подчеркнул, что укрепление партнерства между Казахстаном и Европейским союзом открывает новые возможности для внедрения экологических инноваций, совместной реализации инфраструктурных проектов и продвижения «зеленой» повестки. 

«Президент Касым-Жомарт Токаев придаёт большое значение вопросам устойчивого управления водными ресурсами и развитию диалога с международными партнерами, в частности с Европейским союзом. Сегодняшняя встреча – это не просто обмен мнениями, а платформа для совместного формирования будущего, в котором вода будет использоваться бережно и справедливо, отходы станут источником ценности и новой энергии, а партнёрство РК и ЕС станет эталоном зеленого развития и инновационного лидерства в регионе. Призываю заинтересованные стороны объединить усилия для реализации конкретных проектов, внедрения технологий и трансформации экологического поведения. Правительство Казахстана готово быть надёжным партнёром в этих вопросах», — отметил Олжас Бектенов.

С предложениями и комментариями на заседании диалоговой платформы со стороны Европейского Союза выступили посол ЕС Алешка Симкич, посол Германии Моника Иверсен, посол Финляндии Янне Хейсканен, временный поверенный в делах Посольства Нидерландов Мартин ван Бюрен; от европейских компаний – директор по развитию бизнеса на Кавказе и в Центральной Азии Aqualia Иракли Бабухадия, учредитель ТОО «SOIL SOLUTION» и официальный представитель компании Water&Soil в Казахстане Даниел Репасси, Управляющий директор регион Центральная Азия и Кавказ «Xylem» Лев Аппаков, Региональный менеджер  MicroStep-MIS Slovak Consortium Solution for Water Management Абдулла Абдул-Разаков. 

Посол Европейского союза Алешка Симкич подчеркнула готовность ЕС поддержать ключевые проекты Казахстана в области управления отходами и призвала к активному участию локальных институтов в программе исследований и инноваций Horizon Europe.

В рамках инициативы «Зеленая Центральная Азия» и при поддержке Team Europe Германия продолжит развивать региональное сотрудничество в сфере водных ресурсов, энергетики и климата, отметила посол Моника Иверсен. Среди ключевых проектов – обмен опытом по управлению трансграничными реками, подготовка климатических профилей для предотвращения стихийных бедствий и организация бизнес-миссии водохозяйственных компаний в Казахстан. 

Посол Финляндии Янне Хейсканен представил опыт ряда финских компаний, уже реализующих в Казахстане энергоэффективные технологии очистки сточных вод на промышленных и муниципальных объектах. Выражена готовность к дальнейшему развитию сотрудничества, направленного на устойчивое управление водными ресурсами.

Представитель Нидерландов Мартин ван Бюрен сообщил о готовности консорциума компаний из Нидерландов и стран Бенилюкса реализовать проект по строительству в Актау опреснительной установки мощностью до 150 тыс. м³ воды в сутки. Также выражена поддержка инициативе по созданию национальной системы раннего оповещения о наводнениях, над которой голландская группа DRRS работает совместно с казахстанскими специалистами.

В выступлениях европейских компаний актуализированы вопросы внедрения технологий повторного использования воды, сокращения потерь и использования цифровых платформ в управлении водными ресурсами. Озвучены предложения по локализации производств, созданию технических центров, расширению практики математического моделирования очистных сооружений.

От государственных органов поднятые вопросы прокомментировали первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров, вице-министр экологии и природных ресурсов Жомарт Алиев, исполняющий обязанности председателя правления холдинга «Байтерек» Ерсаин Хамитов.

#Правительство #ЕС #отходы

Популярное

Все
Между уголовным и административным правом
Угольщиков обяжут участвовать в углехимических проектах
Прикоснуться к космосу… на земле
ЦА и Китай выводят сотрудничество на новый уровень
Опора единства и преемственности
Пресечена деятельность ряда финансовых пирамид в Алматинской области
Ашимбаев в авторской статье рассказал об ответе Токаева на кризис идентичности в 21 веке
Консолидация и институциональное лидерство
Состоялся форум «Рабочие профессии: вызовы и пути развития»
Тот самый вкус детства
Село – опора устойчивого развития и продовольственной безопасности
Учителя повышают квалификацию за рубежом
Взаимодействие без условий
Концепт "Смарт-нации" станет основой "казахского ренессанса" – Спикер Сената о "Модели Токаева"
Начат экспорт пшеницы во Вьетнам
Точкой роста национального возрождения станет креативная индустрия – Маулен Ашимбаев о "Модели Токаева"
В поисках приюта для пожилых людей
Рынок попал под ковш экскаватора
Трансформатор не вынесет двоих…
Арыки возвращаются
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
Новый завод открыли в Атырау
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
Под сенью Вечно Синего Неба
ИИ управляет природными рисками
Токаев провел встречу со спикерами парламентов стран – участниц ТюркПА
Госаудит выявил нарушения на всех этапах процесса обеспечения лекарствами
Атомная энергетика: реалии и перспективы
Выступление у озера Копа
Международная летняя онлайн-школа стартовала в Шымкенте
Президент Казахстана выразил соболезнование Премьеру Индии
Молочный флагман республики
С «Дядей Ваней» – в Мелихово
В Актобе празднуют 100-летие Алии Молдагуловой
Возобновляется пожарный контроль при вводе в эксплуатацию объектов высотой более 28 метров
Зов предков: башкирская группа Ay Yola выпустила новый клип
Евразийский фонд стабилизации и развития отказывается от доллара и евро
Транспорт и логистика – драйвер международного партнерства
Здесь будут растить казахстанских Пеле
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Тайны городского парка
Назначен новый министр обороны Казахстана
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Цифровая трансформация транспорта – путь к экономическому росту
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве

Читайте также

Премьер обсудил с главой Proton Holdings планы по выпуску э…
Премьер посетил крупные промышленные предприятия Карагандин…
Олжас Бектенов провел республиканское совещание по развитию…
1,28 трлн тенге поступило в казну за счет мер администриров…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]