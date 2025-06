Фото: пресс-служба правительства

Обсуждены меры по обеспечению водной безопасности, развитию трансграничного сотрудничества, повышению эффективности водопользования и переходу к циркулярной экономике. Кроме того, рассмотрены перспективы партнерства Казахстана с ЕС в области внедрения экологических технологий, привлечения инвестиций и обмена передовыми практиками.

Премьер-министр подчеркнул важность рационального и устойчивого управления водными ресурсами в условиях роста нагрузки на водный баланс страны. С учетом стоящих перед Правительством РК задач, реализуется Концепция развития системы управления водными ресурсами. В контексте трансграничного сотрудничества Казахстана с Европейским союзом положительно отмечен ряд реализуемых инициатив. Так, в рамках Sustainable Energy Connectivity in Central Asia (SECCA) запущены пилотные проекты в области устойчивого водопользования и энергоэффективности. Региональная программа Team Europe Initiative on Water, Energy and Climate Change служит инструментом привлечения частных инвестиций в водный сектор Казахстана.

Особое внимание уделено вопросу управления отходами. За последние 10 лет доля переработки отходов в Казахстане увеличилась с 1 до 25%. К 2030 году планируется довести данный показатель до 40%. Отдельно отмечена роль внедрения системы расширенной ответственности производителей, развития инфраструктуры и технологий энергетической утилизации отходов.

Премьер-министр подчеркнул, что укрепление партнерства между Казахстаном и Европейским союзом открывает новые возможности для внедрения экологических инноваций, совместной реализации инфраструктурных проектов и продвижения «зеленой» повестки.

«Президент Касым-Жомарт Токаев придаёт большое значение вопросам устойчивого управления водными ресурсами и развитию диалога с международными партнерами, в частности с Европейским союзом. Сегодняшняя встреча – это не просто обмен мнениями, а платформа для совместного формирования будущего, в котором вода будет использоваться бережно и справедливо, отходы станут источником ценности и новой энергии, а партнёрство РК и ЕС станет эталоном зеленого развития и инновационного лидерства в регионе. Призываю заинтересованные стороны объединить усилия для реализации конкретных проектов, внедрения технологий и трансформации экологического поведения. Правительство Казахстана готово быть надёжным партнёром в этих вопросах», — отметил Олжас Бектенов.

С предложениями и комментариями на заседании диалоговой платформы со стороны Европейского Союза выступили посол ЕС Алешка Симкич, посол Германии Моника Иверсен, посол Финляндии Янне Хейсканен, временный поверенный в делах Посольства Нидерландов Мартин ван Бюрен; от европейских компаний – директор по развитию бизнеса на Кавказе и в Центральной Азии Aqualia Иракли Бабухадия, учредитель ТОО «SOIL SOLUTION» и официальный представитель компании Water&Soil в Казахстане Даниел Репасси, Управляющий директор регион Центральная Азия и Кавказ «Xylem» Лев Аппаков, Региональный менеджер MicroStep-MIS Slovak Consortium Solution for Water Management Абдулла Абдул-Разаков.

Посол Европейского союза Алешка Симкич подчеркнула готовность ЕС поддержать ключевые проекты Казахстана в области управления отходами и призвала к активному участию локальных институтов в программе исследований и инноваций Horizon Europe.

В рамках инициативы «Зеленая Центральная Азия» и при поддержке Team Europe Германия продолжит развивать региональное сотрудничество в сфере водных ресурсов, энергетики и климата, отметила посол Моника Иверсен. Среди ключевых проектов – обмен опытом по управлению трансграничными реками, подготовка климатических профилей для предотвращения стихийных бедствий и организация бизнес-миссии водохозяйственных компаний в Казахстан.

Посол Финляндии Янне Хейсканен представил опыт ряда финских компаний, уже реализующих в Казахстане энергоэффективные технологии очистки сточных вод на промышленных и муниципальных объектах. Выражена готовность к дальнейшему развитию сотрудничества, направленного на устойчивое управление водными ресурсами.

Представитель Нидерландов Мартин ван Бюрен сообщил о готовности консорциума компаний из Нидерландов и стран Бенилюкса реализовать проект по строительству в Актау опреснительной установки мощностью до 150 тыс. м³ воды в сутки. Также выражена поддержка инициативе по созданию национальной системы раннего оповещения о наводнениях, над которой голландская группа DRRS работает совместно с казахстанскими специалистами.

В выступлениях европейских компаний актуализированы вопросы внедрения технологий повторного использования воды, сокращения потерь и использования цифровых платформ в управлении водными ресурсами. Озвучены предложения по локализации производств, созданию технических центров, расширению практики математического моделирования очистных сооружений.

От государственных органов поднятые вопросы прокомментировали первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров, вице-министр экологии и природных ресурсов Жомарт Алиев, исполняющий обязанности председателя правления холдинга «Байтерек» Ерсаин Хамитов.